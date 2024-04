Il blitz del Villasimius con l’Ilva già promossa 

Ilvamaddalena 0

Villasimius 2

Ilvamaddalena (4-3-1-2) : Sordini; Munua, Di Pietro, Kiwobo, Sias; Lobrano (21’ st Scarpitta), Dominguez, N. Maitini (33’ st Serra); Coschiera (6’ st Salas); F. Maitini, Tapparello (6’ st Touray). In panchina Ruzittu, Piriottu, Madero, Popescu, Demarchi. Allenatore Cotroneo.

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus; Mastino, Magnin, Mancusi, Loi; Rinino, Centeno (39’ st Melis); Mauro (32’ st Zedda), Manca (45’ st A. Marci), Kouadio (20’ st Miranda); Camba. In panchina González, G. Marci, Savage, Argiolas,Ghiani. Allenatore Manunza.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Reti : pt 45’ Camba (r), st 4’ Manca.

Note : espulsi Coschiera per proteste e F. Maitini per doppia ammonizione; ammoniti Dominguez e Centeno.

La Maddalena. Il Villasimius sbanca il campo dell’Ilvamaddalena già promossa in Serie D e consolidano la loro posizione nella griglia dei playoff.

Nella prima frazione gli isolani partono forte. Ci prova subito Coschiera con una conclusione dal limite, ma il suo sinistro finisce di poco a lato. Poco dopo F. Maitini lancia in porta Tapparello ma il suo sinistro finisce nelle braccia di Arrus. Nel recupero della prima frazione arriva il vantaggio ospite: Camba viene atterrato in area e l’arbitro fischia un rigore che realizza lo stesso attaccante.

Nella ripresa arriva il raddoppio degli ospiti: Manca calcia una punizione perfetta dal limite dell’area e Sordini la tocca per appoggiarla in rete. Gli ospiti hanno anche l’occasione di siglare la terza rete su rigore ma stavolta Camba si fa ipnotizzare dal portiere Sordini, lestissimo a intercettare la palla. I locali rimangono anche in dieci per un doppio giallo a F. Maitini e non riescono più a essere pericolosi, perdendo l’imbattibilità casalinga.