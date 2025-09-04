VaiOnline
Piazza Medaglia Miracolosa.
05 settembre 2025 alle 00:29

Il blitz all’alba del Comune: demolita un’officina abusiva 

Gli operai sono entrati in azione ieri mattina in piazza Medaglia Miracolosa, sotto lo sguardo degli agenti della Polizia Locale, per eliminare delle costruzioni abusive. Un intervento atteso da tempo dagli abitanti costretti a convivere con una situazione di degrado dovuta alla presenza di strutture usate come carrozzerie o officine abusive, ma – sembra – anche per gestire affari illegali.

L’intervento sotto il coordinamento dell’assessorato all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, coordinato da Luisa Giua Marassi, ha permesso di demolire le opere abusive. Effettuata anche la derattizzazione. «Abbiamo avviato una serie di demolizioni di opere abusive grazie alla collaborazione tra i servizi comunali e le forze dell’ordine», ha commentato il sindaco Massimo Zedda. «Il nostro obiettivo è quello di restituire decoro e sicurezza nei quartieri soggetti a fenomeni di abusivismo edilizio e degrado urbano».

Per Alessio Alias (Progressisti) «è il primo passo per trasformare piazza Medaglia Miracolosa in un modello di integrazione sociale, sostenibilità e accessibilità». Roberto Mura (Alleanza Sardegna) sottolinea che «l’intervento era urgente e doveroso, ma non possiamo ignorare che tale operazione sarebbe dovuta avvenire almeno un anno fa».

