Il blindato si ribalta, muore un militare 

La missione era un servizio di routine per chi è abituato a scenari di guerra. Ma ieri il viaggio di un mezzo blindato dell’Esercito è finito tragicamente sulla 131: il “Lince” si è ribaltato all’altezza di Tramatza e per uno dei due militari non c’è stato niente da fare. Stefano Pistis, 45 anni di Sant’Anna Arresi, graduato aiutante del Terzo Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari è morto nell’impatto mentre il commilitone, 47enne di Carbonia, è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. In serata il cordoglio del ministro della Difesa, del capo di Stato maggiore dell’Esercito e della Brigata Sassari.

L’incidente

Due mezzi dell’Esercito nella tarda mattinata di ieri erano partiti da Teulada diretti a Olbia, dove avrebbero dovuto imbarcare uno dei veicoli. I blindati procedevano a velocità regolare, erano a metà del percorso quando intorno alle 17, al chilometro 102 della 131, c’è stato il terribile imprevisto. Il Lince ha perso aderenza e si è ribaltato: il pesante mezzo è diventato una trappola mortale per Stefano Pistis, parzialmente sbalzato dall’abitacolo. Il collega invece è rimasto bloccato all’interno. I due militari, che viaggiavano nell'altro blindato, si sono precipitati a soccorrere i colleghi e hanno lanciato l’allarme. Subito si sono resi conto della gravità della situazione e infatti quando sono arrivati i soccorritori del 118 il cuore di Stefano Pistis aveva già smesso di battere. I vigili del fuoco di Oristano hanno estratto il militare rimasto bloccato al posto di guida. Il 47enne è stato trasferito con l’elisoccorso al Brotzu in codice rosso, dai primi accertamenti sembra che non corra pericolo di vita.

Le indagini

Sulla Statale sono arrivate le pattuglie della polizia stradale di Laconi e Nuoro che hanno effettuato i rilievi per ricostruire le fasi del terribile incidente. Le cause devono ancora essere chiarite, fra le ipotesi il guasto meccanico (un problema ai freni o la rottura di un braccetto) o l’esplosione di una gomma. Il magistrato di turno Andrea Chelo ha disposto il sequestro del mezzo e dei telefonini dei militari. Durante la fase dei soccorsi e dei rilievi, la Statale 131 in direzione Sassari è rimasta chiusa al traffico, polizia e carabinieri hanno deviato la circolazione sulle strade complanari. A fine serata chiusa anche la carreggiata verso Cagliari per consentire a una gru di rimuovere il blindato.

Commozione

In serata è arrivato il cordoglio del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di Stato maggiore dell’Esercito generale di Corpo d’armata Carmine Masiello che ha fatto sapere che «l’Esercito ha immediatamente attivato ogni forma di sostegno ai familiari del militare deceduto. Al ferito auguriamo una pronta guarigione». Infine il dolore della Brigata Sassari con la vicinanza ai familiari della vittima da parte del comandante della Brigata, generale Stefano Messina e del comandante del Terzo Reggimento Bersaglieri, colonnello Alessandro Latino. «Stefano Pistis era molto conosciuto e stimato per la grande professionalità maturata anche nelle missioni di pace all'estero. Inizialmente paracadutista della “Folgore” e poi nel Reggimento Bersaglieri – si legge in una nota ufficiale - Generoso, gioviale, altruista, collaboratore instancabile, preciso e affidabile: così lo ricordano i militari della grande famiglia “sassarina”, dove lascia un vuoto incolmabile».

