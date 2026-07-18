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Tortolì.
19 luglio 2026 alle 00:32

Il blackout fa danni: gelati liquefatti e clienti senza cena 

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Al bar Star 1 di via Lungomare hanno dovuto buttare i gelati in fresco nelle vaschette esposte dentro la vetrina. All’osteria Bepi da Guia i clienti stavano ancora mangiando il primo ma non hanno finito di cenare o al massimo hanno degustato qualche piatto a lume di candela. Hanno sofferto il caldo torrido gli ospiti dell’hotel Arbatasar rimasti senza aria condizionata.

L’energia elettrica è mancata nel pieno della serata, venerdì, primo dei tre giorni di festa in onore di Stella Maris, l’evento più partecipato dell’anno ad Arbatax. «Avevo altre 40 persone a cui servire la cena alle 22 ma le ho dovute mandare via. Enel - accusa Stefano Piliero, titolare del ristorante Bepi da Guia - ci deve permettere di lavorare. Io ho il sistema a induzione e senza corrente siamo impossibilitati a garantire il servizio. Ho già dato tutto in mano al mio avvocato, Davide Burchi».

Un blackout generale che aveva già coinvolto il borgo marinaro. «Sapendolo avrei comprato le candele», ironizza Paolo Comida, proprietario dello Star 1. I disagi non hanno risparmiato neppure l’Arbatasar. «Noi avevamo una decina di tavoli dove i clienti non hanno potuto concludere la cena. Hanno atteso mezz’ora e poi se ne sono andati», racconta Marino Catte, titolare dell’albergo a 4 stelle rimasto al caldo a causa de l blackout che ha paralizzato l’impianto di climatizzazione. «Gli ospiti dell’hotel erano tutti furiosi per il disagio creato», conclude Catte.

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