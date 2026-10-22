Il bisturi di Gabbriellini:  via lo splatter, ecco l’abisso 

È sempre un’operazione delicata adattare al mezzo audiovisivo un fatto di cronaca nera, specie quando provoca ancora inquietudine nell’opinione pubblica. Di fronte al pericolo di una ricostruzione inappropriata, quale può essere il giusto approccio per preservare la memoria dell’accaduto senza scivolare nel sensazionalismo? Lo stesso quesito appare centrale in “La città dei vivi”: pellicola diretta da Edoardo Gabbriellini e tratta dal romanzo omonimo di Nicola Lagioia, incentrato sul tragico omicidio di Luca Varani, che ha sconvolto non soltanto per l’efferatezza degli atti, ma soprattutto per la loro disumana insensatezza.

L’ambiente

Sulla stessa linea del testo, il film parte innanzitutto da un’analisi di carattere sociale, cercando di approfondire le ragioni che possano, perlomeno, aiutare a ripercorrere il più lucidamente possibile le tappe dell’evento. La scelta di conservare lo stesso titolo, in questo senso, appare ancor più significativa: la città consegna il proprio vuoto ai vivi, cosicché siano loro a portare addosso il peso delle conseguenze. Adottato in tenera età da Giuseppe Varani e Silvana Agostini, Luca cresce a La Storta, nella periferia a nord di Roma, conducendo uno stile di vita modesto insieme alla famiglia. A ventitré anni, frequenta le scuole serali e trascorre il tempo libero distrattamente, con gli amici in piazza o davanti ai videopoker. Il padre, intanto, gestisce un carretto di dolciumi e, all’occorrenza, il ragazzo passa ad aiutarlo, con la scusa di stargli un po’ vicino. Nel frattempo, porta avanti una relazione con Marta, combattuto tra il desiderio di vicinanza e la propensione all’isolamento. Sognando di trasferirsi in una casa tutta sua, Luca abbandona gli studi e comincia a cercare un impiego. Ma l’immediato bisogno di soldi lo trascina lentamente in un giro di feste private e frequentazioni con giovani benestanti, ricevendo compensi in cambio di prestazioni sessuali. Sarà l’inizio di un’attività che svolgerà in segreto e che lo esporrà all’orrendo episodio di cui rimarrà vittima.

Il talento

In antitesi a quanto principalmente raccontato dai canali d’informazione, il film si concentra sul punto di vista di Luca, mostrandone il carattere e le inclinazioni nel contesto in cui cresce e interagisce. A partire da questo presupposto, la regia predilige un linguaggio diretto, mantenendo concretezza nell’impostazione visiva anche laddove i movimenti di camera suggeriscono punti di vista e posizionamenti alternativi. Anche l’atto stesso dell’assassinio non viene anticipato né in alcun modo suggerito, e la sua rappresentazione non espone più di quanto necessario o già reso noto, suscitando, proprio per la sua essenzialità, un effetto che permane ben oltre la visione. Particolare cura è stata riposta nella direzione attoriale, grazie alla quale ciascun interprete offre una prova pienamente calzante. A stupire è soprattutto il talento di Emanuele Maria Di Stefano, che incarna il complesso ruolo del protagonista con una naturalezza a tratti sconcertante. Ecco allora che “La città dei vivi” non soltanto dimostra lo scrupolo richiesto dalle questioni trattate, ma eleva la ricerca artistica agendo per sottrazione, come avviene nel lavoro di uno scultore, ribadendo quanto la realtà, soprattutto quella più dura da accettare, non abbia bisogno di pompose esibizioni per essere restituita.

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