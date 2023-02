Il bisonte prende la via della Scozia 

Una flotta imponente è arrivata all’alba per movimentare S44, il pontone di Saipem che trasporterà nei mari scozzesi i due jacket realizzati all’Intermare. Erano quattro i rimorchiatori che hanno preso parte alle operazioni di manovra per accompagnare i gemelli Dogger Bank A e B fuori dai confini portuali. Servivano muscoli per spingere fuori dallo scalo la bettolina, ormeggiata in banchina sud dallo scorso ottobre. È stato come far muovere un elefante in cristalleria. Da Cagliari hanno inviato il rimorchiatore più grande della Sardegna, Vincenzino, con 95 tonnellate di tiro e 8.000 cavalli, più Achillino, 60 tonnellate di tiro e 6.000 cavalli, e da Trapani il Paul, con 50 tonnellate di tiro e 4.000 cavalli e poi il Vincente, il mezzo di stanza ad Arbatax con 2.000 cavalli di potenza. Ma soprattutto dalla Scozia è sbarcato Fram Prince, il cargo battente bandiera cipriota che trainerà 70 mila tonnellate verso il nord della Gran Bretagna.

Le operazioni

Prima che, alle 10.30 di ieri, la bettolina si staccasse dalla banchina, su uno dei due jacket un operatore ha issato la bandiera dei Quattro mori, simbolo di una Sardegna capace di produrre manufatti di elevata tecnologia. La direzione delle manovre e il pilotaggio era affidato al capo pilota del porto di Arbatax, Giangiacomo Pisu, e il coordinamento di tutte le operazioni è stato curato dal Circomare con in testa il comandante Mattia Caniglia. La lunghezza totale del convoglio del pontone S44 di Saipem è di 310 metri per una larghezza di 60 metri con un dislocamento totale di 60 mila tonnellate. Nello scalo ogliastrino ha operato anche una squadra di 10 ormeggiatori del porto di Cagliari oltre ai colleghi di Arbatax. Le operazioni sono cominciate all’alba e hanno richiesto alcune ore per l’aggancio finale della bettolina al Fram Prince, un bisonte del mare che con i suoi 90 metri di lunghezza è tra i rimorchiatori più potenti al mondo con più di 300 tonnellate di tiro.

Il pilota

Il convoglio arriverà a destinazione fra una quindicina di giorni, anche se i tempi sono legati alle condizioni favorevoli del mare. Al culmine delle operazioni effettuate ieri, in porto soffiavano un clima positivo tra gli addetti ai lavori. La performance ha determinato una vera e propria soddisfazione lavorativa. «È stata un’operazione eccezionale, è la terza volta in sedici anni che ad Arbatax faccio queste manovre», ha detto Giangiacomo Pisu, 50 anni, capo pilota del porto. «È stato un perfetto gioco di squadra. Le manovre si sono svolte in totale sicurezza e con il migliore risultato auspicato anche grazie alla professionalità dei comandanti dei rimorchiatori che hanno saputo destreggiarsi in spazi strettissimi». Al timone dei rimorchiatori i comandanti Giuseppe Avellino e Salvatore Langella (Vincente), Giuseppe Caddeo (Vincenzino), Marcello Ecca (Achillino) e Filippo Peralta (Paul). L’anteprima delle operazioni di manovra è stata un insieme di vertici tecnici convocati e coordinati dal tenente di vascello Mattia Caniglia, in carica dallo scorso settembre, con i piloti e le delegazioni di Saipem.