il bis rosa di longo borghini 

Imola. Il bis è servito. Elisa Longo Borghini, la più grande campionessa del ciclismo azzurro contemporaneo e una delle più grandi di sempre, ha regalato all’Italia e alla Uae Adq la seconda vittoria consecutiva nel Giro d'Italia Women. La 33enne azzurra, che alla vigilia dell'ultima tappa aveva ribaltato la classifica e c conquistato la maglia rosa sul Monte Nerone, l’ha difesa nell’ultima, insidiosa frazione (Forlì-Imola di 134 km), in cui ha dovuto pensare soprattutto a marcare la rivale diretta, la svizzera Marlen Reusser, staccata di 22”. Al traguardo, stoccata vincente e secondo successo parziale per la tedesca Liane Lippert. (Movistar) sulla veterana Anna van der Breggen (Sd Worx). A 8” il gruppo delle migliori con Reusser terza in volata (4” di abbuono) su una felicissima Longo Borghini.

Per Elisa è la 53ª vittoria di una carriera che le ha regalato, tra gli altri, due Giri d’Italia, due medaglie olimpiche e sei mondiali, due Fiandre, una Roubaix e 12 campionati italiani, tra crono e corsa in linea.

Classifica finale : 1. Elisa Longo Borghini (Ita, Uau Adq), 2. Marlen Reusser (Svi, Movistar) a 18”, 3. Sarah Gigante (Aus, Ag Insurance- Soudal) a 1'11”, 4. Pauliena Rooij- akkers (Ola) a 2’55”, 5. Antonia Niedermaier (Ger) a 3’07”, 6. Anna v. der Breggen (Ola) a 3’32”; 8. Barbara Malcotti (Ita) a 4’44”.

