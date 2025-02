Il biokit rurale in Marmilla 

È in programma lunedì alle 17 nella sede del Gal Marmilla di Baradili un seminario dedicato al “Biokit rurale”, un intervento per il potenziamento della competitività del settore agroalimentare e culturale. Nel corso dell’incontro, dedicato a sindaci, professionisti e ai vari soggetti interessati, parte la seconda fase di “Biokit rurale” per realizzare il prototipo di un dispositivo multifunzionale ed ecosostenibile che permetta il passaggio a un’economia a bassa emissione di carbonio. Ad occuparsi dell'ideazione e della progettazione del dispositivo architettonico è l'Università di Cagliari. «Un progetto innovativo – commenta il presidente del Gal, Matteo Castangia - che punta all’ideazione condivisa di un dispositivo architettonico multifunzionale a basso impatto ambientale». ( g.pa. )

