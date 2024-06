Il Binaghi e il Marino adesso diventano “ospedali di comunità”  

Quattro Centrali operative territoriali (Cot), cinque case e due ospedali di comunità. Nel distretto sanitario Cagliari Area Vasta, che comprende anche Monastir, Monserrato, Nuraminis, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro e Ussana, è pronta a partire la rivoluzione dell’assistenza locale che porterà «a una sanità più vicina ai cittadini», attraverso l’integrazione tra servizi ospedalieri e territorio. I progetti, prospettati da un decreto ministeriale del 2022 e finanziati coi fondi del Pnrr, sono stati illustrati ieri nella sala conferenze della Curia arcivescovile.

«Rivoluzione culturale»

Per il direttore sanitario dell’Asl cagliaritana Roberto Massazza, si può parlare di una «rivoluzione culturale già in atto, che permetterà di snellire le liste d’attesa, decongestionare gli ospedali ed essere vicini alle esigenze dei cittadini 24 ore al giorno, rinforzando la presenza dell’azienda sanitaria nei territori». Rivoluzione in atto perché le Cot sono già state attivate da qualche settimana, a Cagliari in via Quesada, Assemini, Isili e Muravera. «Le centrali operative permettono di indicare a ciascun paziente il percorso assistenziale più appropriato, permettendo un miglior passaggio dei pazienti fragili dal ricovero alle cure domiciliari, assicurando continuità tra ospedale e territorio», spiega Giovanni Salis, direttore del Distretto Cagliari Area Vasta e del Dipartimento Integrazione Territorio Ospedale. «I professionisti delle Cot dialogano direttamente con gli operatori sanitari: senza comunicazione con l’ospedale questi organismi non potrebbero funzionare».

Conclusione entro il 2026

Attivato il primo tassello, si lavora per realizzare gli altri, con particolare attenzione alle tempistiche: le norme Pnrr impongono che le strutture aprano entro il 2026. Dopo l’estate inizieranno i lavori per la casa di comunità in via Quesada, con le altre case che seguiranno a ruota. In totale, il piano prevede di aprire due hub principali, quello di via Quesada e un secondo a Monserrato, finanziato con altri fondi comunitari, e tre case di comunità “spoke”, più snelle e vicine al territorio, alla Cittadella sanitaria in via Romagna, a Monastir e a Sestu.

Con le case di comunità, il distretto socio-sanitario diventerà il luogo dell’integrazione dei servizi sanitari e sociali per eccellenza. «In un solo giorno il cittadino potrà fare la scelta o revoca del medico di famiglia, prenotare o effettuare visite specialistiche, avere a disposizione il consultorio, insomma avere un unico punto di riferimento per accedere a un pacchetto completo di prestazioni», commenta Massazza.

Binaghi e Marino

Lavori in corso anche al Binaghi e al Marino, dove saranno attivati i due ospedali di comunità da 40 posti letto ciascuno. Strutture intermedie tra l’ospedale vero e proprio e le cure domiciliari, permetteranno di destinare i ricoveri nelle strutture ospedaliere a chi necessita di cure intensive ed evitare accessi impropri al pronto soccorso, garantendo quegli interventi assistenziali minori che non possono essere erogati a domicilio. «Il Binaghi e il Marino rappresenteranno l'emblema dell’integrazione tra ospedale e territorio. Solo con servizi pronti e risposte immediate possiamo valorizzare l’assistenza territoriale e incidere sul problema delle tempistiche che si allungano», continua Massazza.

Una mano in questo senso può arrivare dall’utilizzo della tecnologia. L’assistenza nelle case e negli ospedali di comunità verrà garantita anche attraverso consulenze con gli specialisti in telemedicina, gestite da infermieri specializzati. Sempre a distanza, i medici potranno inoltre effettuare le refertazioni degli esami, permettendo di gestire le risorse che scarseggiano e fornire sostegno continuo ai pazienti cronici.

