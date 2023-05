Il bimbo si è salvato perché era nascosto 

«Tra i due non c'era niente di niente. Mio fratello non aveva neanche modo di incontrarsi con la signora, neppure al bar dove lei veniva con le amiche a fare colazione dopo aver portato i figli a scuola: a quell'ora Massimo dormiva ancora perché lui chiudeva il locale la sera tardi». Il presunto assassino faceva il panettiere ed era, a detta dei colleghi, un lavoratore esemplare. «Arrivava tutte le sere alle 23 e andava via alle 7 del mattino. Era precisissimo», racconta il titolare del panificio Latartara di Torremaggiore che lo aveva assunto a dicembre. «Anche quando finiva il turno continuava a lavorare fino a quando non aveva terminato tutto».

«Mia moglie aveva già ammesso di avere una relazione con Massimo. Mi aveva chiesto scusa, ma io volevo separarmi. Sabato notte eravamo a letto, lei chattava con qualcuno. Mi sono accorto che scambiava messaggi con Massimo. Non ci ho visto più. Sono sceso nell'androne del palazzo e ho aspettato che Massimo rincasasse dopo aver chiuso il bar. Quando l'ho visto nell'androne mi sono avvicinato e l'ho ucciso». Parla con il pubblico ministero il panettiere albanese di 45 anni, Taulant Malaj, che nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, a Torremaggiore (Foggia), ha ucciso con 21 coltellate il vicino di casa Massimo De Santis, con una decina di fendenti la figlia 16enne Gessica, e con altri sei ha ferito la moglie 39enne Tefta, che è salva solo perché la figlia le ha fatto da scudo per difenderla.

Dietro il divano

Si è salvato anche il figlio di 5 anni della coppia, che per paura si è nascosto dietro al divano di casa ed è sfuggito così alla cieca mattanza del padre ripresa anche un video agghiacciante. Ora il bambino è affidato agli zii. La confessione fatta al pm dal presunto assassino, è opposta alla ricostruzione dei fatti di Gianluca De Santis, fratello del barista ucciso.

«Non c’era niente»

«Tra i due non c'era niente di niente. Mio fratello non aveva neanche modo di incontrarsi con la signora, neppure al bar dove lei veniva con le amiche a fare colazione dopo aver portato i figli a scuola: a quell'ora Massimo dormiva ancora perché lui chiudeva il locale la sera tardi». Il presunto assassino faceva il panettiere ed era, a detta dei colleghi, un lavoratore esemplare. «Arrivava tutte le sere alle 23 e andava via alle 7 del mattino. Era precisissimo», racconta il titolare del panificio Latartara di Torremaggiore che lo aveva assunto a dicembre. «Anche quando finiva il turno continuava a lavorare fino a quando non aveva terminato tutto».

Mai nessun segnale

Malaj era in Italia da 20 anni. La coppia era sposata da 17 anni e tra i due, dicono i vicini di casa, non c'erano mai state liti particolarmente animate. Malaj ha raccontato al pm - riferiscono gli avvocati - di aver «ucciso prima Massimo», poi di essere salito in casa dove ha cominciato ad accoltellare la moglie e, poi, la figlia, che cercava di fare da scudo alla mamma. «In quel momento, accecato dall'ira - riferiscono i difensori - non si è reso conto che aveva di fronte la figlia ed ha iniziato a colpirla». Dopo le ammissioni l'uomo ha chiesto insistentemente al magistrato: «Come sta Gessica, sta bene?». Anche per questo i legali non escludono di avanzare richiesta di una perizia psichiatrica. Secondo i carabinieri, però, è probabile che l'uomo volesse uccidere anche il figlio. Un indizio è nel video choc che l'uomo ha registrato e diffuso via chat ad alcuni amici mentre si trova accanto ai cadaveri. «Vedete, li ho ammazzati tutti - dice -". "Ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo. Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti i tre, anche mia figlia, vedete qui»,

Il dolore a scuola

Fatti che hanno sconvolto anche gli alunni del liceo classico Fiani-Leccisotti, frequentato da Gessica che ieri hanno affisso ai cancelli della scuola un telo bianco con una scritta nera fatta con una bomboletta spray: “Jess vive dentro di noi per sempre”.

