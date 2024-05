Il bimbo resta fuori dall’asilo 

Ancora niente asilo per il bambino di quattro anni “allontanato” da una scuola dell’infanzia di Olbia. Neanche ieri il piccolo ha avuto la possibilità di rientrare nella struttura che ha frequentato sino a pochi giorni fa e che lo ritiene non gestibile per il suo comportamento “non idoneo”. «Non ci sono stati altri segnali da parte della scuola dell’infanzia, non c’è stata alcuna apertura e i miei assistiti non accettano l'aut aut dell’asilo»: così spiega l’avvocata Oriana Erittu, legale dei genitori del piccolo. La situazione è dunque in stallo, anche se è scaduto il termine indicato nella diffida indirizzata alla scuola olbiese. L’avvocata Erittu aveva scritto: «Diffido il vostro istituto a reintegrare il minore entro e non oltre il giorno 21 maggio, rappresentando che, in ogni caso, il bambino alla data anzidetta verrà accompagnato presso il vostro Istituto e, come da contratto esistente e, vista la retta regolarmente corrisposta, proseguirà il normale corso». In realtà la famiglia del bambino non ha neanche tentato di farlo entrare nell’asilo. Dice l’avvocata Oriana Erittu: «Non ci sono i presupposti per un rientro. Ai miei assistiti sono state indicate delle condizioni che continuano a ritenere inaccettabili e illegittime, come quella di fornire, noi, una educatrice “dedicata” che affianchi il bambino». I genitori del piccolo, stando allo scambio epistolare con la scuola, non escludono l’esistenza di una difficoltà emotiva e di comportamento, ma non hanno mandato giù l’allontanamento improvviso riservato al minore.

Interviene il Comune

Questa mattina, negli uffici dell’assessorato comunale all’Istruzione di Olbia, i funzionari approfondiranno il caso. In Comune vanno cauti sulla questione, per la sua delicatezza e per la complessità degli aspetti legali. Dice l’assessora Sabrina Serra: «Non esprimiamo alcuna valutazione prima di approfondito la questione. Dobbiamo sentire le parti e verificare i fatti. Nei limiti della competenze del Comune». La scuola dell’infanzia paritaria frequentata dal bambino è sottoposta ai controlli della Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA