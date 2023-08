Il bimbo e il campione: «Un’esperienza unica» 

Arzachena. Calcio e non solo: a Baja Sardinia la Academy di Gianluca Zambrotta raddoppia. Sino a domani l’ex terzino di Juventus, Barcellona e Milan, nonché campione del mondo con la maglia azzurra nel 2006, dà lezioni di pallone e di padel col progetto GZ19 Legends Academy, sbarcato in Gallura in collaborazione con Il mondo di Scimpa.

I campi del 7Pines resort Sardinia saranno a disposizione dell’iniziativa, aperta innanzitutto ai giovanissimi (ma anche agli adulti) ospiti del 7Pines ma anche agli esterni. «Potersi allenare con una leggenda dello sport credo che rappresenti un’esperienza unica per un bambino», sottolinea Zambrotta, che quest’anno, salvo sorprese, data la concentrazione di sportivi in vacanza in zona in questo momento sarà l’unico campione presente, ma che nelle precedenti esperienze ha potuto ospitare campioni del calibro di Dida, Barone e Serginho.

RIPRODUZIONE RISERVATA