Il bimbo affidato alla mamma non biologica 

Ha già avuto il via libera della Procura di Tempio ed è stato pubblicato dal Comune di Olbia, senza neanche un’udienza in Tribunale. Il provvedimento ha il valore di una sentenza e non è impugnabile. Un atto che, per il suo contenuto, ha una serie di primati, non solo in Sardegna. Attraverso la procedura della negoziazione assistita, quindi senza passaggi davanti al giudice, due donne legate da una unione civile, hanno chiuso un accordo per la separazione consensuale. E questo è il primo dato saliente, i legali delle parti hanno scelto la mediazione, che è stata utilizzata per definire tutti gli aspetti della separazione dei coniugi di una famiglia omogenitoriale. Non è un fatto scontato, la separazione “in house” con accordo raggiunto tramite la mediazione degli avvocati è una operazione complessa. In questo caso ancora di più, perché l’aspetto centrale dell’accordo raggiunto dalle due mamme (che vivono in un centro vicino Olbia) è quello della modalità di affidamento di un bambino in tenera età.

Via libera dei pm

Quando la separazione negoziata vede come protagonista una coppia con figli minori, allora è necessaria l’autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Ed è esattamente quello che è successo a Tempio. L’ufficio guidato dal procuratore Gregorio Capasso, visti gli atti presentati dalle avvocate Graziella Putzu e Valentina Varrucciu, ha dato il via libera all’accordo scaturito dalla separazione “assistita”.

Bambino affidato

L’aspetto più delicato della negoziazione è stato quello dell’affidamento di un bambino molto piccolo. Un tema che avrebbe potuto risultare divisivo, aprendo subito una contesa legale lunga e dolorosa, anche per il minore. Inoltre le parti avevano il problema, molto serio, di ottenete l’autorizzazione della Procura. I magistrati hanno dato il via all’affidamento prevalente del bambino alla mamma non biologica. Il piccolo starà con entrambi le mamme, ma una ne avrà l’affidamento in via prioritaria. La scelta della mamma non biologica è stata fatta sulla base degli impegni della coppia ora separata, anteponendo gli interessi del minore a qualsiasi altro argomento. Un approccio che ha convinto la Procura. Ogni aspetto dell’affidamento è stato definito in modo da evitare qualsiasi problema per il bambino. L’avvocata Graziella Putzu è la legale della donna alla quale è stato affidato il piccolo in via prevalente, dice: «Il dato importante è la scelta di un percorso di mediazione e negoziazione. C’è stata la massima disponibilità delle parti e un alto tasso di ragionevolezza. Comportamenti civili che hanno messo davanti a tutto il benessere e la felicità del bambino». L’avvocata Putzu, una vasta esperienza di “matrimonialista”, aggiunge: «Questo accordo per certi versi è un modello, credo che abbia pochissimi precedenti in Italia, parlo di negoziazione assistita di famiglia omogenitoriale con minori. Sono in atto formidabili cambiamenti sociali e ora ne vediamo il riflesso nel nostro lavoro».

