Il bilancio slitta tra ritardi e polemiche 

Il consiglio comunale non riesce ad approvare il bilancio di previsione per il 2023 e la minoranza insorge. Il documento economico non è nemmeno approdato in Aula: questo significa che sino all'approvazione del nuovo documento si procederà con la gestione in dodicesimi ovvero impegnando una quota marginale delle risorse a disposizione.

La protesta

«Il sindaco aveva promesso già in campagna elettorale che il bilancio sarebbe stato approvato in tempo, ma per due anni consecutivi sta avvenendo il contrario - afferma l’esponente di Articolo Uno Matteo Sestu – è evidente che nonostante si dica di voler dare priorità al bilancio e non alle beghe interne alla maggioranza, ad oggi sta avvenendo l’esatto contrario». Anche Daniele Mele insiste su questo argomento: «Siamo in una città messa sotto sequestro dagli interessi della maggioranza, che non si preoccupa del bene comune ma della risoluzione delle proprie schermaglie interne».

Il sindaco

«Innanzitutto – replica il sindaco Pietro Morittu - va detto che ci stiamo preparando alla redazione di un bilancio che dovrà essere sì un documento economico ma anche in grado di raffrontarsi con una situazione politica complessa. Tante le problematiche da affrontare e risolvere per dare risposte alla città: futuro del polo industriale di Portovesme e del servizio sanitario prima di tutto. Nei mesi scorsi siamo riusciti ad adempiere tutte le scadenze contabili ma ad oggi stiamo attendendo il Bilancio regionale per sapere se sarà possibile un aumento del Fondo Unico, ovvero delle risorse a favore del Comune. È assodato infatti che al Comune mancano circa 1 milione e 800 mila euro per far fronte alle spese correnti necessarie per far funzionare la macchina amministrativa e non vogliamo assolutamente vederci costretti a tagliare servizi. Per far fronte a questo è già in corso un’attività per il recupero dell’evasione dei tributi locali e, in riferimento alla raccolta dei rifiuti, sarà avviata un‘attività di controllo di polizia ambientale».