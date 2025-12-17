Il bilancio passa, via ai lavori 

Turismo, opere pubbliche e politiche sociali saranno i settori maggiormente finanziati dal bilancio di previsione del Comune di Iglesias, votato martedì dal Consiglio comunale per il triennio 2026–2028: un bilancio da 72 milioni di euro, approvato entro il 31 dicembre, che consente di evitare l’esercizio provvisorio e garantisce continuità amministrativa già dall’inizio del nuovo anno.

Secondo il sindaco, Mauro Usai, il bilancio rappresenta «una gestione virtuosa che ci permette di spendere le risorse bene, senza sprecarle, restituendo tutto ciò che spendiamo nelle casse comunali». Grande attenzione è riservata al turismo e alla valorizzazione del patrimonio minerario, come dimostrano le entrate generate dalla gestione dei siti minerari. Il sindaco ha poi sottolineato il ruolo strategico dei fondi europei nella programmazione comunale, che non riguardano solo i fondi del Jtf.

Lavori e sociale

Le opere pubbliche, per le quali nel prossimo triennio si andranno a investire 179 milioni di euro, rappresentano un altro asse strategico in particolare quelle previste nella zona industriale: «Lo stanziamento per le opere pubbliche sta producendo attrattività, portando gli operatori, dal 2018, da 114 a 150 e generando nuove entrate», ha sottolineato Usai. Anche le politiche sociali sono centrali, con interventi mirati al sostegno delle famiglie, delle fasce più fragili e alla manutenzione del patrimonio pubblico, in un equilibrio tra rigore finanziario e risposte concrete ai bisogni della comunità.Un ruolo importante viene dato anche alla formazione e all’Università, con l’obiettivo di attrarre studenti e competenze sul territorio: «Se da qui a gennaio si garantisce copertura finanziaria sufficiente, a settembre prossimo potremo riaprire i corsi triennali dell’Università di Cagliari qui a Iglesias», ha spiegato il sindaco, sottolineando l’intento di avviare percorsi di studio professionalizzanti nei settori legati all’economia circolare e alla valorizzazione dei materiali estrattivi locali.

Le critiche

Non sono tuttavia mancate le critiche della minoranza, con il consigliere Luigi Biggio che ha parlato di «pavoneggiamenti di una Giunta che ci racconta solo le cose positive», denunciando «l’assenza di autocritica. Un Consiglio in toni minori – ha aggiunto rivolgendosi ai colleghi di minoranza – mi aspettavo che si incalzasse la Giunta, che si parlasse dei problemi reali del centro storico, della Ztl, del commercio e della città che si sta spopolando». Biggio ha anche citato la situazione sanitaria per la quale a suo parere si sta facendo troppo poco. Rivendicando il ruolo dell’opposizione ha concluso: «Il mio voto sarà no, un voto politico a questo bilancio».

Nonostante le critiche, la maggioranza ha difeso il bilancio come strumento solido e concreto per lo sviluppo della città: «Questo bilancio è produttivo e adatto a linee guida future – ha dichiarato il consigliere di maggioranza, Alessandro Pilurzu -. L’aula deve essere orgogliosa dei risultati ottenuti».

