Il bilancio passa in Consiglio: restano invariate Imu e Tari 

Un bilancio da 18 milioni, aliquote Imu e Tari invariate, diverse opere pubbliche in programma. Il consiglio comunale di Portoscuso ha approvato il bilancio di previsione 2023, tre voti contrari sono arrivati dalla minoranza.

«Anche quest’anno il nostro Comune è riuscito a non introdurre l’addizionale comunale, quindi un carico più leggero per i nostri concittadini - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - i Comuni vivono essenzialmente dei trasferimenti da Stato e Regione e con questi devono fare i conti per riuscire a garantire i servizi sociali. Aggiungiamo il fatto che negli anni il gettito Imu derivante dalle industrie è diminuito anche in virtù di previsioni di legge». Tra le opere pubbliche che cita il sindaco ci sono la riqualificazione del Lungomare (dopo l’estate dovrebbe cominciare il secondo lotto) e le bonifiche e infrastrutture collegate all’accordo di programma con Regione e Ministero da 6 milioni di euro.

Dai banchi della minoranza i tre consiglieri presenti hanno votato contro il bilancio. «Abbiamo espresso parere contrario innanzitutto perché mancano ancora all’appello i soldi Imu e Tari che alcune aziende del polo industriale non hanno pagato negli anni scorsi - dice Rossano Loddo, consigliere di Portoscuso Rinasce - una questione che abbiamo sollevato e già segnalato anche alla Finanza e alla Corte dei Conti. Inoltre riteniamo il bilancio irregolare perché è stato redatto da un dirigente che si occupa sia dell’area tecnica che dell’area contabile».

