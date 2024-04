Il bilancio in Consiglio il 9 maggio 

Due settimane ancora e poi il 9 maggio il bilancio di previsione approderà in Consiglio comunale. Dopo il caos commissioni, la convocazione non piace a Narciso Guria che attacca l’assessora Rachele Piras domanda: «Dov’è finita la fretta? La Piras, in un profluvio di ira, aveva dichiarato che se non si fosse approvato entro il 23 aprile si sarebbero scatenante pestilenze e carestie, non si sarebbe potuto procedere ad assunzioni che invece sono vincolate al voto sul rendiconto che scade ad aprile e per il quale l’assessora, ancora una volta, è in fortissimo ritardo non avendo portato neppure in Giunta lo schema». Guria sottolinea la convocazione della commissione bilancio per il 29 aprile: «La presidente Giovanna Obinu non ha avuto fretta. Insomma, il 23 aprile sembra sia stato stabilito arbitrariamente per consentire, magari, di trascorrere in serenità il ponte del 25 aprile». Sul piano politico attacca la Piras che - sostiene - «elude questioni che le competono: graduatoria alloggi popolari, valorizzazione edifici comunali, piano alienazioni e modifica al regolamento sul canone unico. Dispone tagli a Servizi sociali e Ambiente. Nonostante le professionalità interne, trova i fondi per esternalizzare ad uno studio di Cagliari la stesura di un piano sul commercio su aree pubbliche».

