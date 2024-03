Il bilancio di previsione approvato tra le polemiche 

Si è aperta con la surroga del consigliere dimissionario della maggioranza Giuseppe Pintus, la seduta del consiglio comunale. Gli è subentrata, dopo i no di Attilio Usai e Daniele Palmas, Maria Rosaria Mascia, 40 anni, fotografa. Per la maggioranza si tratta del secondo avvicendamento, il terzo totale nel parlamentino.

«E’ un’occasione che voglio cogliere al massimo per contribuire a fare il bene del paese», ha affermato la neo consigliera. Ma la seduta era attesa soprattutto per l’approvazione del bilancio preventivo 2024 e del pluriennale 2024/26. Un’approvazione che giunge nuovamente in marzo malgrado fosse annunciata per fine gennaio. «È un bilancio molto tecnico e molto prudente - ha affermato la sindaca Isangela Mascia - per via della normativa non ancora certa su entrate e spese. Le entrate sono sufficienti a coprire le spese ma contiamo sui 300 mila euro in arrivo del fondo unico Ras che conteggeremo nel consuntivo 2023». Tra le varie voci elencate la sindaca ha evidenziato 6 assunzioni nell’organico comunale oltre a progetti ed attività già finanziati in poco più di 2 anni per circa 13 milioni di euro (spiccano i 9 milioni per la bonifica del sito minerario di Barraxiutta). Il documento è passato con 3 astensioni della minoranza. È una bocciatura completa per Anna Maria Di Romano: «Bilancio molto ingessato che risulta in pareggio solo sulla carta, con spese sottostimate e alcune addirittura non previste. Se non acquisite altre entrate non credo potrete dar seguito alle assunzioni previste».