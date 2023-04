Il bilancio di Occhiuzzi: «Girone di ritorno da big» 

Lucca. Un kappaò non fa una stagione. Così l’Olbia, che chiude al tredicesimo posto dopo una prima parte da retrocessione diretta, può dirsi soddisfatta.

«Abbiamo disputato un girone di ritorno da squadra importante, da playoff, riuscendo a esprimere il nostro potenziale: abbiamo dovuto rincorrere perché l’andata non è stata semplice, ma anche quei pochi punti fatti allora, in situazioni molto delicate, sono serviti a forgiare il carattere della squadra», ha esordito ieri Roberto Occhiuzzi nel post partita di Lucca.

«Abbiamo tenuto botta e col lavoro quotidiano supportato dalla società, dalla famiglia che è l'Olbia e dalla spinta della città, abbiamo fatto qualcosa di importante: i complimenti devo condividerli con una società competente e strutturata benissimo, e con uno staff giovane che ha lavorato quanto, se non più di me, e a cui va un grande ringraziamento», ha aggiunto l’allenatore dell’Olbia.

Che sull’uomo simbolo Ragatzu ha sottolineato: «È uno spettacolo continuo che apprezza tutta Italia». Chiudendo sull’eventuale conferma: «Con la società eravamo d'accordo che avremmo parlato a campionato finito e a mente fredda: ci prenderemo un po’ di giorni di stacco prima di incontrarci. Di sicuro i miei stimoli sono sempre molto alti e ho ancora tanto da dare. Sono riconoscente a questa società e le basi da cui l’Olbia potrà ripartire il prossimo anno sono importanti: d’altro canto, questa società fa le cose giuste da tanti anni».

Se Occhiuzzi parla solo della stagione, Filippo Fabbri si dedica alla partita. «Siamo venuti a Lucca per chiudere nel migliore dei modi la stagione: il mister ha tenuto alta la tensione in settimana, per cui nessuno ha mollato, ma purtroppo», ha spiegato l’esterno, nazionale sanmarinese, «non siamo riusciti a centrare il risultato che avremmo voluto».