Il bilancio del grande rogo di Maui: 55 le vittime  

Maui. Le immagini del prima e del dopo rimandano in maniera vivida il livello di devastazione nella città di Lahaina, sull’isola di Maui alle Hawaii, travolta dalle fiamme che hanno ucciso 55 persone, stando all’ultimo bilancio fornito dalle autorità locali ma che rischia di aggravarsi. Mentre ne mancano all’appello almeno 1000, che risultano irraggiungibili. Una lista quest’ultima soggetta a continui aggiustamenti, si esita a parlare di dispersi e si continua a sperare che la mancata comunicazione sia dovuta alle linee telefoniche non ancora stabili.

Certa e sotto gli occhi di tutti l’entità di quanto è andato perduto, fagocitato dal fuoco inarrestabile: danni non ancora calcolati ma tali da far dire al governatore Josh Green che si impiegheranno anni e saranno necessari miliardi di dollari per ricostruire Lahaina, centro storico e turistico dell’isola di Maui, ridotto a rovine fumanti da quello che lo stesso Green definisce il peggior disastro naturale nella storia dello Stato, dove sono tra l’altro migliaia le persone rimaste senza casa dopo che gli incendi hanno raso al suolo oltre 1.700 edifici. I turisti che hanno lasciato Maui sono quasi 15.000, secondo il Guardian. Dall’Italia il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che sull’isola risultano esserci circa 60 italiani, confermando inoltre che «tra le vittime non ci sono connazionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA