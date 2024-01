Il bilancio approda  in Consiglio 

Un altro momento chiave per l’amministrazione di Sestu. Mercoledì (in prima convocazione alle 18.45) oppure venerdì 2 febbraio alle 18.30 (in seconda convocazione), si tiene il consiglio comunale. Due i punti all’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il biennio fino al 2026, e la nomina del nuovo capitano dei barracelli. Molta attenzione anche su quest’ultimo punto, dato che il vecchio capitano Antonio Fadda si è dimesso ad agosto del 2023, e il suo ruolo è stato svolto dal vice Michele Fanni, senza però prenderne il titolo. Anche la minoranza si era espressa con un comunicato lo scorso anno, da parte dei consiglieri Anna Crisponi, Francesco Serra e Giuseppe Picciau, facendo notare i ritardi nella proposta della terna di nomi per scegliere il capitano, che si dovrebbe fare entro un mese dalla vacanza del posto. Ora sul tavolo ci sono alcuni nomi, e presto la compagnia avrà un nuovo capitano.

