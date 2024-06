Il bike sharing? Un grande flop 

Il bike sharing dovrebbe essere uno strumento per promuovere la mobilità lenta, ma a Carbonia c’è stata forse un'interpretazione un po' troppo stretta di questo concetto. Il 10 maggio 2014 vennero inaugurate in città 10 postazioni con a disposizione tante biciclette di cui alcune a pedalata assistita. Da allora in poi è stata l’agonia di un servizio, avviato con un finanziamento europeo di diverse decine di migliaia di euro, mai partito e fallito dopo pochissimo tempo. Le schede magnetiche per l’affitto delle bici irreperibili quasi da subito e vandali e ladri che hanno preso di mira le stazioni danneggiando e facendo sparire a volte o bici o sellini o ruote, hanno portato alla sospensione del progetto.

L’abbandono

In città rimangono però ben visibili i segni di quella scommessa indiscutibilmente persa.. Nei giorni scorsi il consigliere Giacomo Floris ha fatto notare come in piazza Primo Maggio esiste ancora la postazione di bike sharing inutilizzata e abbandonata al suo destino. Se si decide di fare una passeggiata in tutto il perimetro urbano ci si rende conto che di queste cattedrali del mal funzionamento pubblico ce ne siano diverse. Piazza Caterina Cittadini, piazza Pietro Cocco davanti al Centro Intermodale, piazza Repubblica, via Gramsci, piazza Ciusa, la grande miniera di Serbariu ospitano ancora l’amaro ricordo di ciò che sarebbe dovuto essere e non è mai stato.

L’ex sindaco

Il sindaco al tempo della nascita del progetto era l’attuale assessore all’urbanistica Giuseppe Casti. «Il bike sharing – afferma – era inserito in un disegno più grande che riguardava il passante ovest con il quale sono state realizzati diversi altri interventi ma purtroppo il progetto riguardante la mobilità sostenibile è nato male e a seguito anche di altri avvenimenti come la difficoltà negli abbonamenti e i diversi atti vandalici non si è dimostrato per niente funzionale». Anche nella consiliatura successiva a guida Cinque Stelle le cose non sono andate meglio. L’allora vicesindaco e oggi consigliere di opposizione Gianluca Lai afferma: «avevamo individuato un progetto per riavviare il tutto ma le scarse disponibilità finanziarie non ci hanno consentito di intervenire. E oggi? Il Sindaco Pietro Morittu dice: «Valuteremo anche la possibilità di connessione con forme di mobilità alternative. Le vecchie stazioni saranno oggetto di ripristino anche attraverso la rimozione degli stalli».

