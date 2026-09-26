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27 settembre 2026 alle 00:32

Il big match è dell’Arborea 

Gara divertente tra i padroni di casa e la Ferrini, decisa al 92’ 

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Arborea 2

Ferrini 1

Arborea (4-3-2-1) : Manzato, Cieri, Demuru (1’ st Angioni), Cammarota, Perilli (33’ st Capraro), Ciarniello, Pibiri, Diana (37’ st Melis), M. Atzeni (18’ st Frau), Orro (6’ st P. Atzeni), Zonca. In panchina Stevanato, Cicu, Corrias, Pes. Allenatore Firinu.

Ferrini (4-3-3) : Arrus, Manca, Boi, Simongini (21’ st Meloni), Vitale, Arnaudo (8’ st Alexandre), Argiolas, Riep (33’ st Corona), Avaro (40’ st Zedda), Usai, Oli Oro (28’ st G. Podda). In panchina Celli, C. Podda, Piemonte, Capitta. Allenatore Manunza.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo 2’ Pibiri, 8’ Usai; nella ripresa 47’ Capraro.

Note : espulso Boi al 32’ st per fallo con chiara occasione da gol. Ammoniti Cieri, Angioni, Perilli, Arnaudo, Zonca. Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 300.

Arborea . Al termine di 90’ di gioco che non hanno tradito le attese, l’Arborea si aggiudica il big match contro la Ferrini Cagliari (2-1). Per la formazione allenata da Maurizio Firinu i 3 punti arrivano grazie alla rete firmata da Capraro, arrivata nei minuti di recupero del secondo tempo. Partita piacevole (soprattutto nel primo tempo), combattuta, corretta e accompagnata da una bella cornice di pubblico, tra due squadre che saranno grandi protagoniste nel corso della stagione.

Due gol subito

L’avvio di gara è scoppiettante, con poca pretattica e due reti nei primi 10’. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio, dopo 2’ di gioco: il solito Pibiri semina il panico nella difesa avversaria, palla al piede si accentra e appena dentro l’area anticipa tutti con un preciso diagonale a rete. La Ferrini reagisce subito e all’8’ raggiunge il pari, con la prodezza balistica su punizione di Usai che da 25 metri scavalca la barriera e si infila alla destra di Manzato.

Dopo il pari il ritmo non cala e, in particolare, è Ciarniello a mettersi in mostra, ma al 20’ e al 23’ non inquadra la porta. Al 26’, i cagliaritani costruiscono con Arnaudo e Riep sulla destra, assist al centro per Argiolas che viene però anticipato da Manzato. Al 30’ è il solito Pibiri a sfiorare il nuovo vantaggio, ma dopo essersi involato in velocità e aver saltato anche Arrus, trova la ribattuta di un difensore ospite sulla linea di porta. Al 32’, invece, è Oli Oro a impattare da pochi passi, ma Manzato è attento.

Allo scadere

Nella ripresa cala il ritmo e dopo una conclusione di Marco Atzeni, ribattuta al 9’, occorre attendere la mezz’ora per un’occasione nitida. Pibiri, al 29’, dopo una combinazione perfetta, si ritrova a tu per tu con Arrus, ma non trova il tempo giusto per concludere. Al 32’ Ferrini in 10, a causa dell’espulsione di Boi per fallo ai danni di Pibiri lanciato a rete.

L’Arborea con un uomo in più si sbilancia in avanti. Al 40’ Angioni calcia un rigore in movimento, ma il suo destro termina a fil di palo. Al 47’ il gol partita: Melis disegna il perfetto cross basso da sinistra per Capraro che da pochi passi, da predatore d’area, mette la palla in rete. Un gol che vale i 3 punti e il primato in classifica (in coabitazione con il Selargius).

RIPRODUZIONE RISERVATA

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