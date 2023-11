Il big match è del Terralba  

Terralba F. Bellu 2

Castiadas 0

Terralba F. Bellu (4-2-3-1) : Aramu, Orrù, Onnis (31’ st Cammarota), Uliana, Ciarniello, Lasi, Pitzalis (17’ st Diana), Manca, Piras (17’ st Soddu), Porru, Moussa. In panchina Armas, Peddoni, Volpe, Stevanato, Serpi, Marras. Allenatore Firinu.

Castiadas (4-3-3) : Toro, A. Ruggeri, Sitzia, Chessa, Capelli (1’ st Cardia), C. Mura (28’ st C. Ruggeri), Littarru, Onano (36’ st Cannas), Mboup, S. Mura (24’ st Caddeo), Ambu (12’ st Erriu). In panchina Pani, Tamburini, Crobe, Dessì. Allenatore Dessì.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : 20’ pt Moussa, 35’ st Ciarniello.

Note : espulsi Uliana al 29’ pt e Littarru al 31’ pt; ammoniti Onnis, Lasi, Sitzia e Chessa. Recupero 4’ pt - 6’ st. Spettatori 150.

Terralba. Con un gol per tempo il Terralba F. Bellu si impone contro il Castiadas nel big match di giornata. Partita dura e combattuta, ma corretta, disturbata dal vento che non ha permesso trame di gioco pulite; entrambe le compagini, inoltre, sono rimaste in dieci sin dalla prima frazione. I terralbesi hanno mostrato solidità e compattezza di squadra (è la miglior difesa del girone con 6 reti subite). Ospiti che potevano passare in vantaggio a inizio gara su rigore, ma Aramu ha chiuso la porta.

La partita

Al 18’ contatto in area tra Uliana (ammonito) e Mboup che il direttore di gara valuta falloso; si incarica del tiro lo stesso numero 9 ospite che, però, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore terralbese. Al 20’ passa il Terralba F. Bellu: sugli sviluppi di un corner battuto nel cuore dell’area da Porru, Moussa mette lo zampino e deposita la palla alle spalle di Toro. Al 29’ padroni di casa in dieci per la doppia ammonizione di Uliana per fallo su Mboup. Al 30’ Capelli ha una palla buona davanti ad Aramu ma non riesce ad angolare. Passa un minuto e la parità numerica viene ristabilita con la doppia ammonizione di Littarru. Prima dell’intervallo gli ospiti ci provano ma al 38’ l’assist di Stefano Mura non trova un attaccante pronto a sfruttarlo e al 48’ Chessa da buona posizione calcia debole.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Castiadas porta il baricentro dell’azione in avanti, ma le iniziative di Erriu e Cardia non trovano compagni pronti in area. Al 35’ arriva così il raddoppio: una perla di Ciarniello su punizione dal vertice sinistro dell’area che scavalca la barriera e termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Nel finale ci provano Cristian Ruggeri e Chessa, ma Aramu è attento e il risultato non cambia.

