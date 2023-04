Il Biden show: «Io vecchio? Direi saggio, o stagionato» 

WASHINGTON. «Dite che sono vecchio? Io direi stagionato. Dite che sono anziano? Io direi saggio». Joe Biden ha difeso i suoi 80 anni con una raffica di battute all’annuale cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’hotel Hilton, dove la decisione di ricandidarsi nonostante l’età è stata il tema dominante di una delle serate più glamour e divertenti nella vita politica Usa. Alla cena il presidente ha ribadito il suo impegno per la liberazione di tutti gli americani «ingiustamente detenuti», dal reporter del Wsj Evan Gershkovich all’ex marine Paul Whelan. Poi ha indossato i panni del “comedian-in-chief”: «Credo nel primo emendamento, e non solo perché lo ha scritto il mio buon amico Jimmy Madison», ha esordito, evocando uno dei Padri fondatori del Paese. Ironie su Donald Trump, con un’allusione ai soldi per comprare il silenzio di una pornostar, e sul governatore della Florida Ron DeSantis, da tempo ai ferri corti con la Disney: «Avevo un sacco di battute pronte su di lui ma Topolino è arrivato per primo». Tagliente la battuta su Fox News, che ha perso la causa con Dominion per la disinformazione sul voto: «L’anno scorso i vostri giornalisti preferiti di Fox News hanno potuto partecipare perché erano completamente vaccinati. Quest’anno, con quel patteggiamento di 787 milioni, sono qui perché non potevano dire di no a un pasto gratis».

RIPRODUZIONE RISERVATA