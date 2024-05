Il bidello diventa scrittore in ricordo del figlio scomparso 

Il bidello è diventato scrittore per ricordare il figlio scomparso all’età di 25 anni. È la storia di Tebaldo Salis, 68 anni, oggi pensionato dopo tanti anni di lavoro al liceo Brotzu di Quartu, e Daniel. Erano padre e figlio, certo, ma anche compagni di bocce persino nelle gare nazionale, e anche amici.

Tebaldo Salis spesso va a pregare sulla tomba di Daniel nel cimitero di Settimo, il pensiero sempre rivolto a lui. Più di prima. Tanto da dedicargli anche un libro (“Il viandante”) che ha già presentato a Settimo e a Sinnai. La prima pagina ritrae l’ex bidello, con bastone, zaino e una tunica bianca fatta ad uncinetto. Così, con i capelli lunghi che non si taglia da quando è morto il figlio, cammina con lo sguardo che guarda lontano.

«Mio figlio Daniel- dice l’ex bidello- non c'è più. Io come ogni padre, lo ricordo in tutto quello che faccio. Eravamo soprattutto amici. Ho voluto fortemente dedicargli “Il viandante”, il mio nuovo libro, ma anche il racconto "I tuoi passi". In questo libro ho inserito brevi racconti, qualcuno scritto oltre 15 anni fa, quando ancora ero il bidello del mio amato Liceo scientifico Brotzu di Quartu. Qualcuno invece è più recente».

«Tebaldo Salis -scrive lo studioso Paolo Zedda nella prefazione – vede il mondo, o per lo meno la percezione di esso, e mostra l’animo stesso di chi scrive soprattutto riguardo l’amore per i figli e il ricordo di quello scomparso». (ant. ser.)

