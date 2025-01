il bicchiere del Buddusò è comunque mezzo pieno 

Buddusò. Nonostante il pareggio ottenuto sabato al “Pirina” di Arzachena, il Buddusò conserva saldamente la vetta della classifica del girone B di Promozione. L’1-1 finale, sancito dalle reti dell’ex Sirigu per i padroni di casa e di Bubba Dem per gli ospiti, non intacca il percorso straordinario fin qui intrapreso dai ragazzi guidati da Ferruccio Terrosu.

Portare a casa un risultato positivo dalla difficile terra smeraldina è un’impresa che in pochi riescono a compiere e i biancocelesti hanno dimostrato ancora una volta carattere e solidità. Per chi vede il bicchiere mezzo pieno, questo punto rappresenta un ulteriore passo avanti nel cammino verso l’obiettivo in vista del delicato turno infrasettimanale di mercoledì a Usini, altro campo insidioso.

Chi invece interpreta il pareggio come una mezza battuta d’arresto sottolinea il ridotto margine sulle inseguitrici, che ora è di soli quattro punti. La lotta per la vetta, dunque, si fa più serrata ma resta innegabile che il Buddusò, matricola terribile di questo campionato, abbia finora sorpreso tutti mettendo in difficoltà squadre costruite per vincere.

Al di là delle opinioni contrastanti, è doveroso rendere merito ai biancocelesti del Monte Acuto, protagonisti di una stagione da incorniciare che promette ancora emozioni.

