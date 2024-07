Il Bic-bronzetto di Pisano al Seleni 

L’artista Valerio Pisano ha regalato alla sua cittadina un’opera d’arte. Il Bic-bronzetto, alto 5 metri, è stato posizionato nel bosco Selene, ieri la consegna dell’installazione realizzata con la tecnica nuragica della fusione a cera persa. «Ho voluto fare qualcosa per il mio paese – spiega Pisano – ho deciso di regalare questa scultura al Comune. Sono stato fuori tanto tempo patendo la distanza, questo è un modo per sottolineare l’amore che ho per Lanusei». Quale altro luogo per ospitare il Bic-bronzetto se non il bosco che racchiude il parco archeologico e il Nur Archeopark. «Sono contento sia stato concesso questo spazio – ha proseguito Pisano - perché combacia anche con un progetto ideato con altri artisti per cercare di dare identità al nostro paese». L’idea è quella di disseminare arte dal Selene fino a Lanusei. «Un percorso tematico sul tema nuragico che riguarda le nostre radici e che contempli anche altri stili e tecniche». (fr.l.)

