Il bersaglio sono le citochine 

Quali cause ha la psoriasi?

Le cause sono complesse. Un ruolo centrale è svolto da un’eccessiva attivazione del sistema immunitario, in particolare le cellule dendritiche, che reagiscono in maniera inappropriata verso antigeni “self”. Tali cellule producono numerose citochine, tra cui IL-12 e IL-23, che promuovono l’espansione di linfociti T denominati Th1 e Th17. Questi ultimi producono IL-17 che stimola la proliferazione dei cheratinociti, e TNF-alfa, responsabile dell’infiammazione, cui consegue la formazione delle caratteristiche placche. Negli ultimi anni, queste citochine sono diventate il bersaglio dei farmaci biologici in grado di far regredire le placche e controllare le comorbidità.