Il berretto di Dolis bronzo nel peso Frattaroli promette 

Forse per gli spettatori del PalaCasali sarà stata una sorpresa vedere quel ragazzo gettare il peso con il classico berretto sardo in testa. Per gli appassionati sardi di atletica leggera, invece, che conoscevano la sua abitudine, è stato più sorprendente assistere alla prestazione tecnica di Giovanni Dolis, salito ieri sul terzo gradino del podio ai campionati italiani Allievi di atletica indoor. Per conquistare l’inatteso bronzo (aveva il 13° accredito!) Dolis, in prestito al Cus Cagliari, si è dovuto migliorare di ben 174 cm, sino a firmare il nuovo record sardo di categoria al coperto con 15,10 m. A vincere, migliorandosi di oltre un metro proprio all’ultimo lancio, Riccardo Asperges (Sangiorgese) con 15,78, davanti ad Andrea Masucci (Ideatletica Aurora) con 15,58. Per l’allievo di Flavio Stochino un’ottima condotta di gara con i due lanci migliori in avvio e cinque dei sei tentativi oltre il vecchio personale.

Il doppio giro

Rotto il ghiaccio, oggi la Sardegna va a caccia di altre medaglie. Una potrebbe arrivare dai 400 metri Allieve. Le batterie hanno regalato a Laura Frattaroli (Tespiense Quartu) il successo nella propria serie in 56”70 e la squalifica per invasione di corsia dell’unica avversaria più veloce, Caterina Caligiana, che aveva siglato 52”62. Oggi alle 14 la finale che la quindicenne allenata da Massimo Fanni potrà correre per il podio, partendo in sesta corsia. Magari proverà a ritoccare quel primato sardo Allieve di 56”42 che aveva strappato dopo 37 anni a Daniela Porcelli.

Le altre gare

L’altro atleta sardo atteso alla prova oggi è il velocista dell’Atletica Portotorres, Diego Nappi. Sui 200 metri parte con il miglior tempo di accredito (21”61), è inserito nella prima batteria con due atleti che corrono un secondo più lenti. Alle 14.40 l’eventuale finale. Restando nella velocità ieri dal rettilineo dei 60 metri non sono arrivate grandi gioie per la Sardegna. Tra gli Allievi (entrambi al di sotto delle proprie migliori prestazioni) Salvatore Mutzette (Atl. Sport è Vita) ha corso in 7”33 (60°) e Valery Atzeni (Tespiense) in 7”48 (66°). Un pochino meglio, le Allieve: Laura Urru (Mineraria Carbonia) 36ª in 8”00, Emmai Usai (GP Assemini) 44ª con 8”04 (a un centesimo dal personale).

(ha collaborato Giulia Innocenti)

RIPRODUZIONE RISERVATA