Il Berchidda si rialza, Arzachena e Badesi fanno il bis 

Berchidda 3

Siligo 1

Berchidda : Ruggiu, Achenza (77' Casu), Piccinnu, Barreto, Fresu, Gaias (67’ Craba), Arrica, Tidda (59' Chirigoni), Maludrottu, Cusino, Dau. Allenatore Solinas.

Siligo : A. Sanna, Doro, Chesseddu, Tilocca, Fadda (22' Mura), Pilichi, S. Sanna, Marceddu, Mudadu, Ortu (67' Aisoni), N. Pinna (84' Saba). Allenatore L. Pinna.

Arbitro : Loriga di Sassari.

Reti : 8' e 24' Maludrottu, 14' Ortu, 82' Craba.

Il Berchidda si lascia alle spalle la pesante sconfitta di domenica scorsa a Campanedda e si porta a casa i tre punti battendo, sul campo di Monti, il Siligo. Il vantaggio dei galluresi arriva all'8’: lo realizza Maludrottu che sfrutta al meglio un'azione iniziata dalla fascia sinistra e batte Andrea Sanna. Ma la formazione di Luciano Pinna reagisce e, al14' trova il pareggio: punizione di Marceddu, palla a Nicola Pinna che crossa in area, palla a Ortu che non fallisce. Il nuovo sorpasso del Berchidda arriva al 24' e nasce tutto da un clamoroso errore difensivo del Siligo e a Maludrottu non serve altro che mettere il pallone in fondo alla porta. Al 28' gli ospiti possono riequilibrare la situazione con una punizione di Marceddu salvata sulla linea. Nella ripresa, al 52', bella azione del Siligo con Mudadu che serve Ortu, conclusione in porta di quest'ultimo, bravo Ruggiu a deviare in angolo. All'82', però, arriva il terzo goal del Berchidda che chiude definitivamente la partita: uscita a vuoto di Andrea Sanna e Craba non perdona.

RIPRODUZIONE RISERVATA