Il Berchidda punta sui giovani locali 

Berchidda. Una rosa composta al 99 per cento da ragazzi del paese per partecipare alla Seconda categoria. È il Berchidda 1946, che ha rivoluzionato il direttivo e creato allestito anche un settore giovanile di 65 bambini e ragazzi tra Piccoli amici, Primi calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Nell’ultima stagione un giovane giocatore è stato selezionato per la rappresentativa regionale dei Giovanissimi e altri hanno partecipato a un torneo internazionale in Spagna. Il direttivo è composto dalla presidente Eva Marongiu, dal vice Francesco Brianda, dal segretario Marco Sini, dal cassiere Elena Pianezzi, dai consiglieri Manuel Apeddu, Kamil Grzymski, Michele Zeddita, Marcello Serra, Alessandro Taras, dai dirigenti Pasquale Pinna, Mirko Sanna, Andrea Pianezzi, Leonardo Fresu, Giulia Pianezzi, Anastasia Pianezzi. Lo staff tecnico: Andrea Pianezzi, Pablo Vargas Navarro, Francesco Meloni, due preparatori atletico e due preparatori dei portieri.

