Il benvenuto in porto al maxi traghetto dei record 

Un battesimo degno di nota per una nave, la Moby Fantasy che batte molti record, il primo quello di essere il traghetto passeggeri più grande al mondo. Costruita nel cantiere navale Guangzhou Shipyard in Cina a metà maggio, la nuova ammiraglia della flotta Moby, è arrivata ieri mattina in porto a Olbia per il suo viaggio inaugurale e da oggi entrerà a pieno regime tra i traghetti della compagnia di proprietà della famiglia Onorato nella tratta Livorno-Olbia-Livorno. A presentarla, l’amministrazione delegato Moby, Achille Onorato: «Il progetto è nato nel 2018 ed è stato disegnato personalmente da mio padre Vincenzo per aumentare la capacità sulle nostre linee e migliorare l’efficienza operativa e ridurre di fatto le navi. Fino a questo momento si trovavano operative due navi merci e due passeggeri su questa tratta, adesso ce ne saranno solo due e le navi merci verranno utilizzate altrove. Questo consentirà di ridurre anche l’impatto ambientale». In termini di emissioni infatti la Fantasy li dimezzerà rispetto ai traghetti tradizionali. Può ospitare a bordo tre mila passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile. Il suo battesimo ha visto la presenza di una madrina d’eccezione, Sofia Goggia, sciatrice italiana, campionessa olimpica nella discesa libera.

Davanti ai cancelli dell’imbarco una delegazione dei familiari delle140 vittime della Moby Prince ha presidiato l’ingresso con indosso magliette rosse e la richiesta, mai mutata, di avere risposte e trovare la verità su quanto accaduto il 10 aprile del 1991. (a. br.)

