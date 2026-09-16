Il Benfica mostra i difetti del Milan 

MILAN 0

BENFICA 2

Milan (3-4-2-1) : Maignan; Terracciano (1' st Gila), De Winter, Pavlović; Chukwueze, Musah, Jashari (29' st Rabiot), Bartesaghi (12' st Saelemaekers); Hutchinson (1' st Pulisic), Cisse (12' st Moreira); Ramos. In panchina Torriani; Estupiñan, Gabbia, Tomori; Loftus-Cheek, Modrić; Camarda. All. Amorim.

Benfica (4-2-3-1) : Trubin; Banjaqui, Circati, Araújo, El Karouani (43' st Dahl); Aursnes (26' st Barreiro), Palhinha; Kamiński (35' st Schjelderup), Sudakov (26' st Prestianni) Lukébakio; Durán (35' st Pavlidis). In panchina Soares, Lenglet, Barrenechea, Echeverri, Man. Silva; Cabral, R. Silva. All. Marco Silva.

Arbitro : Jarred Gillett (Aus).

Reti : nel pt 16' Lukébakio, nel st 8' Kamiński.

Milano. Un brutto Milan torna in Europa dopo 574 giorni e rimedia una sconfitta (0-2) con il Benfica al Meazza, dove i portoghesi per la prima volta nella loro storia riescono a battere i rossoneri. Un gol per tempo da parte dei lusitani, mentre c'è poco da segnalare nel Milan. Brutto approccio, errori diffusi che portano a sei i gol subiti in cinque partite. Amorim prima della partita spiega perfettamente la sua filosofia di gioco e forse di vita: «Se devo fallire, è meglio che fallisca alla grande». Il tecnico opta per un ampissimo turnover, con Hutchinson al fianco di Cisse, Jashari e in difesa Terracciano che non giocava dal 29 dicembre 2024. Al 15' Lukébakio fa le prove generali per il gol: perché pochi istanti dopo, dalla destra, tiene palla, evita la marcatura di Bartesaghi e poi calcia nell'angolino. Il Milan si deprime. Non c'è ritmo nel gioco rossonero, non c'è iniziativa. La squadra sembra spaesata. Manca personalità nell'undici titolare. A San Siro pove qualche fischio all'intervallo. Nella ripresa con Gila e Pulisic una reazione si vede, ma è il Benfica, all'8' a raddoppiare con Kaminski da dentro l'aria. È la prima sconfitta del Milan targato Amorim.

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