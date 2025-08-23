Il benessere secondo Cristina Tomasi 

Non serve cercare il miracolo in una pillola o in una dieta lampo: a cambiare la salute può essere un ritmo diverso, una luce spenta al momento giusto, un digiuno programmato invece di un pranzo notturno. È questa la rivoluzione proposta da Cristina Tomasi, medico specializzato in Medicina interna e Angiologia, che sui social ha conquistato quasi un milione di follower con un linguaggio semplice ma rigoroso. In Sardegna per presentare il suo ultimo libro “La rivoluzione del metabolismo”, al Cormoran Hotel di Villasimius, Tomasi ha raccontato il suo metodo, sfatato luoghi comuni e indicato regole pratiche che vanno ben oltre la tavola.

Metodo

«Il mio metodo non è una dieta punitiva né una moda passeggera. È un approccio che rimette al centro il metabolismo, il vero motore della nostra salute. Le regole fondamentali sono dieci: eliminare carboidrati raffinati e cibi ultra-processati, scegliere proteine di qualità e grassi naturali come burro, strutto, lardo, olio evo e ghee, alternare alimentazione e digiuno, esporsi alla luce naturale e limitare quella artificiale la sera, muoversi ogni giorno con attività aerobica, allenare i muscoli, dormire bene e rispettare i ritmi circadiani. Infine, gestire stress e infiammazione cronica: sono i veri sabotatori della salute». Il metabolismo, sottolinea Tomasi, «non ha il calendario in mano. Non è il singolo gelato in riva al mare a cambiare la nostra salute, ma la continuità degli errori quotidiani. Se lo stile di vita di base è sano, una settimana di vacanza non compromette nulla: anzi, spesso la riduzione dello stress e il maggior movimento aiutano. Ciò che pesa davvero è tornare e rientrare in vecchie abitudini scorrette». E non è solo questione di dieta. «L’alimentazione è solo una parte. A influenzare il metabolismo sono soprattutto i nostri ormoni, che rispondono a stimoli come luce, sonno, movimento, stress, esposizione a tossine ambientali. Pensare che “basta mangiare bene” è riduttivo: siamo un sistema integrato, e tutto concorre a regolare il metabolismo». E sul tavolo subito consigli pratici e immediati: «Semplicità e costanza: possibilmente proteine a ogni pasto, un’ora di movimento quotidiano (anche solo camminata veloce), niente cibo la sera tardi e difendersi dalla luce artificiale la sera. Sono piccole abitudini che, se applicate con regolarità, cambiano radicalmente energia e salute».

I nemici

E poi Tomasi ribalta convinzioni consolidate. I veri nemici, spiega, non sono i grassi animali: «I grassi da evitare sono quelli industriali: oli di semi raffinati, come soia, mais, girasole, colza. Ricchi di acidi grassi ossidati e pro-infiammatori, sono il peggior affronto che possiamo fare al nostro corpo». Così come vanno sfatati altri miti: «Che i carboidrati siano indispensabili (non lo sono). Che i grassi animali facciano male al cuore (non è vero). Che troppe proteine danneggino i reni (nessuna evidenza in persone sane). Che la menopausa sia una malattia: è una fase della vita, e con il giusto approccio può essere vissuta in piena energia». La cena è un discorso a parte. «La notte il corpo deve rigenerarsi, non digerire. Mangiare tardi significa alzare insulina e cortisolo, disturbare il sonno e bloccare i processi di riparazione cellulare. I nostri ormoni lavorano a ritmo circadiano: andare ‘fuori tempo’ ha un costo alto in termini di salute». L’obiettivo del metodo Tomasi è chiaro: «Restituire alle persone il ruolo di protagonisti della propria salute. Non essere più dipendenti da diete, mode o contacalorie, ma imparare ad ascoltare il proprio corpo, a rispettare i ritmi biologici e a vivere con energia, lucidità e longevità».

