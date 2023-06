Il benessere in biblioteca arriva anche con lo yoga 

Non solo libri e laboratori culturali, nella biblioteca comunale di via Dante si organizzano anche momenti di yoga per i giovani quartesi.

Come quello in programma oggi, alle 10, un altro appuntamento del progetto “Benessere in biblioteca”, dedicato a bambini e ragazzi: sarà l'occasione per scoprire il mondo dello yoga, con una lezione che nel caso specifico sarà dedicata in particolare ai giovani.

L'insegnante Daniela Porcu accoglierà bimbi e adolescenti, dai 6 ai 15 anni, per una mattinata di rilassamento insieme, accompagnati da un genitore.

Fulcro dell'iniziativa la biblioteca dei ragazzi di via Dante, in centro città. Quello di oggi è l’ultimo appuntamento dopo un ciclo di seminari tenuti da diversi professionisti nel settore delle neuro-scienze, del coaching e della cura di sé partito lo scorso marzo con il progetto sul benessere personale: dalla lifecoach e scrittrice Matilde Scarpa con il suo percorso sullo sviluppo della consapevolezza al femminile, allo psicoterapeuta Eliseo Ghisu. Sino alla psicologa Federica Melis che - con il suo progetto “Impara a prenderti cura di te” - promuove la cultura del benessere psicologico attraverso l'informazione e la condivisione di strategie pratiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA