Il bene naturalistico della Sardegna patrimonio delle future generazioni 

Antonio Gramsci lo aveva intuito, ed era il lontano il 1932. In una lettera alla madre lamentava la mancanza nel carcere di Turi, in Puglia, dove era rinchiuso dal 1928, dei colori e dei profumi della campagna sarda. Il paesaggio e la sua tutela devono essere una priorità dei governi, e non per ragioni ideologiche -sostiene Maria Antonietta Mongiu- ma perché è un bene che appartiene a tutti, e dev’essere preservato per le generazioni che verranno.

In concomitanza con la Giornata nazionale del paesaggio, domani, il consueto appuntamento settimanale dei Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzati dai Musei nazionali di Cagliari, sarà dedicato a questi temi. La lectio, intitolata “Laudato sia il paesaggio di Sardegna, patrimonio delle future generazioni“, si terrà, come al solito, nella basilica di San Saturnino alle 17, ma sarà a più voci: Giuseppe Biggio, già direttore del Servizio della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione Sardegna, Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, rispettivamente componente del consiglio di amministrazione e direttore dei Musei nazionali di Cagliari, Gianvalerio Sanna presidente Consorzio universitario di Oristano, Monica Stochino Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

La polifonia dell’incontro è una scelta. L’intento è sottolineare la convergenza tra punti di vista differenti intorno all’urgenza di salvaguardare il patrimonio naturale che, come suggerisce il filosofo di Ales nell’epistola, non è solo materiale, ovvero un territorio e i suoi panorami, ma anche immateriale: i colori, i profumi, il silenzio.

Quella a Peppina Marcias, spiega Mongiu, appare «a tutta prima una lettera privata. In realtà è politica perché attiene a un tema, il paesaggio, dalle implicazioni politiche». Quello di Gramsci, ormai un secolo fa, «è uno sguardo inaspettato. Gli deriva dalla consolidata attenzione alla manutenzione de “su logu”, che affonda in quel monumento giuridico che è la Carta De Logu, assunta a prassi dai codici consuetudinari sardi. Gramsci, scrivendo ai figli, con passione e precisione descrive fiori, piante, animali di Sardegna, usando per il nome la versione in lingua sarda».

Ciò che stava a cuore all’intellettuale è altrettanto fondamentale per la Costituzione italiana: l’articolo 9 prescrive la tutela dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, l’articolo 41 riconosce la libertà dell’iniziativa privata fintanto che non reca danno, tra le altre cose, all’ambiente.

L’attenzione verso i beni naturalistici è sempre più diffusa, come documentano le varie leggi in materia, tra cui il Codice dei beni culturali e paesaggistici d’Italia del 2004, tuttavia, precisa Mongiu, ciascun cittadino è chiamato a prendersi cura del «diritto al paesaggio e dei diritti del paesaggio». È una responsabilità condivisa nonché un esercizio di cittadinanza.

