Il belvedere regno del degrado  

Prima gelateria, poi lounge bar e discoteca. Fino al 2012. Dopo il nulla. L’ex Pasha e Sesto Senso, in cima a Monte Urpinu, è da oltre dieci anni in stato d’abbandono. Quella che è stata una batteria antiaerea della Seconda guerra mondiale è in attesa di vedere la sua rinascita. Perché da luogo di ritrovo per sbandati, lontano da occhi indiscreti nonostante il cancello chiuso con un lucchetto, si spera possa diventare nuovamente punto di incontro per famiglie o per giovani grazie al bando per la gestione del parco di Monte Urpinu predisposto dal Comune. A giugno si parlava di poche settimane di attesa per l’aggiudicazione. I tempi si sono allungati ma ora sembra essere la volta buona: «Siamo nella fase finale, quella delle verifiche amministrative. Poi per nove anni ci sarà un nuovo gestore del parco di Monte Urpinu, compresi i punti ristoro e l’ex gelateria sul belvedere», sottolinea il vicesindaco e assessore al Verde pubblico, Giorgio Angius.

Il varco

Raggiungere da viale Europa l’ingresso dell’ex Sesto Senso permette a chiunque di godere di un panorama splendido su tutta la città. Una vista meravigliosa su Poetto, Molentargius, centro storico, Castello e sugli altri colli. E dall’ex locale, punto di ritrovo della movida cagliaritana negli anni Novanta e fino al 2012, lo scenario è identico, soprattutto dalla terrazza sopra la struttura che ospitava le cucine. Raggiungerlo è molto semplice, nonostante il cancello chiuso e la recinzione attorno a tutta l’area. Perché c’è chi ha realizzato un passaggio per poter trovare un po’ di tranquillità tra le rovine dell’ex gelateria e discoteca. Quello che c’era da distruggere è stato distrutto. Porte e finestre sono state divelte e si può entrare in tutti i locali, diventati il covo per sbandati o per poter consumare qualcosa in modo da non essere notati. Le bottiglie in vetro, vuote, di alcolici abbondano e le pareti della struttura sono piene di scritte e disegni. I rifiuti sono disseminati ovunque. In parte anche nell’immenso giardino che circonda l’ex Pasha e Sesto Senso.

La battaglia

Il passato vissuto è oramai datato. La zona, di proprietà del Comune, ha avuto diversi gestori privati: prima per la gelateria Belvedere, poi per il lounge bar Pashà e infine per il Sesto Senso. La parola «fine» è stata messa dalla Procura: gli abitanti di Monte Urpinu avevano avviato una battaglia giudiziaria sostenendo che i decibel della musica, provenienti dal locale, erano troppi alti e andavano avanti fino a tarda notte disturbando il sonno dei residenti. Gli interventi della Polizia Municipale, su ordine del pm Marco Cocco, avevano fatto scattare, nel 2012, i sigilli. Da quel momento non c’è stato più nulla, se non incursioni, atti vandalici, degrado e rifiuti. Nessuno, se non chi si è intrufolato dai varchi aperti nella recinzione (alcuni richiusi dal personale del parco), ha così potuto ammirare il panorama sul Golfo degli Angeli da questo osservatorio privilegiato.

Il futuro

Il Comune ha deciso di provare a farlo rinascere, ovviamente con un utilizzo che non crei conflitti con i residenti della zona. Per questo l’ex locale è stato inserito, insieme agli altri punti ristoro e al verde di tutto il parco di Monte Urpinu, nel bando di gestione per i prossimi nove anni. «La gara è vicina all’aggiudicazione definitiva», ribadisce Angius. «E anche il locale del belvedere potrebbe riaprire. Il nuovo gestore avrà tutto l’interesse per riattivare l’attività, magari affidandola a un altro soggetto». Servirà un investimento. Ma certamente, visto il posto, ne varrà la pena.

