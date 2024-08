Il bello che era diventato un modo di dire Alain Delon, l’ultimo divo del cinema 

Anche se solo adesso ha deposto la corona Alain Delon, indimenticabile re del cinema francese, se l’era già sfilata nel 2017 con l’annunciato ritiro dalle scene: «Ho l’età che ho», diceva. «Ora, voglio chiudere il cerchio. Organizzando incontri di boxe, ho visto uomini che si sono pentiti di aver fatto un combattimento di troppo. Per me, non ce ne sarà uno di troppo». Ben più del peso degli anni e del dispiacere nel vedere allo specchio la sua leggendaria bellezza sfiorita, a minare la sua voglia di vivere c’era stato un ictus (destino condiviso col suo eterno amico-rivale Jean-Paul Belmondo) e poi la diagnosi di un linfoma lentamente insinuato nei polmoni.

Un crepuscolo difficile

Da combattente irriducibile il vecchio leone aveva ancora salito la scalinata di Cannes nel 2019 per una Palma d’onore che risarciva l’unico Prix César ottenuto in carriera. Poi si è piegato definitivamente alla solitudine, una segreta compagna che in più momenti della vita l’aveva accompagnato nel tunnel della depressione. Alain Delon - la cui morte ieri è stata annunciata dai figli - era nato l’8 novembre 1935 a Sceaux nell’Alta Senna, aveva preso la cittadinanza svizzera negli anni ‘90, ma da molto si era ritirato nella tenuta di Douchy (sulla Loira) dove ha sepolto i suoi cani (ben 45) e ha preparato la cappella funebre per sé e per le donne e i figli che vorranno ritrovarlo, un’ultima volta. Dopo una vita turbolenta dentro e fuori dal set, ha provato a tornare in teatro dividendo la scena con l’ex compagna Mireille Darc e la giovane figlia Anouchka, si è riconciliato con il primogenito Anthony, ha regalato agli amici la maggior parte degli oggetti che scandirono i suoi trionfi, ha venduto gran parte delle sue proprietà. È stato un crepuscolo difficile per l’attore che aveva dominato il cinema europeo per oltre 30 anni; Delon infatti era un’icona, un marchio di successo, un mito degno delle star hollywoodiane.

Abbandonato dai genitori

Figlio del piccolo proprietario di un cinema di provincia e di una farmacista, viene abbandonato dai genitori divorziati ad appena quattro anni. Dato in affidamento, cresce da giovane ribelle, costantemente punito a scuola, insofferente della disciplina e della nuova famiglia della madre in cui non si ritrova. A 17 anni si arruola, prima del tempo, in Marina e finisce a Saigon, con una ferma prolungata a cinque anni perché quasi la metà la trascorre in cella di rigore. Finalmente congedato nel 1956, si annida nella Parigi bohemienne di Montmartre facendo mille mestieri e rischiando di imbrancarsi nelle peggiori compagnie. Lo salvano la passione per una giovane attrice (Brigitte Auber) e l’incontro occasionale con Jean-Claude Brialy che, colpito dalla sua bellezza, lo invita al Festival di Cannes e lo incoraggia a tentare la carriera del cinema.

Tom Ripley l’anti-eroe

Irrequieto com’è, il giovane mette invece radici a Roma trovando ospitalità dal fotografo Gian Paolo Barbieri, ma rifiuta la proposta del tycoon David O’Selznick che gli offre un contratto in esclusiva a Hollywood. Invece torna a Parigi e accetta la proposta di Yves Allegret che lo sceglie per “Godot” con Edwige Feuillière e lo propone poi a suo fratello Marc per “Fatti bella e taci”. È il 1958 e su quel set il giovane attore incontra Mylène Demongeot (l’eterna rivale di Brigitte Bardot nello star system degli anni ‘50) e il suo amico ed eterno rivale, Jean-Paul Belmondo. I suoi primi film sono lontani dal successo, ma gli bastano per farsi notare da René Clement che nel 1960 gli offre il ruolo della vita: il giovane Tom Ripley in “Delitto in pieno sole” dal romanzo di Patricia Highsmith.

Romy, il grande amore

È un’autentica esplosione, un terremoto artistico e commerciale che nella vita di Alain Delon si lega alla travolgente passione per Romy Schneider, conosciuta due anni prima sul set di “L’amante pura”. Insieme i due conquistano in breve tempo Parigi, la Francia, il cinema, la notorietà. Tornato in Italia, nello stesso 1960, trova la conferma artistica grazie a Luchino Visconti in “Rocco e i suoi fratelli”, per poi incontrare Michelangelo Antonioni (“L’eclisse”, 1962) e trionfare con “Il Gattopardo” (Palma d’oro a Cannes nel 1963). Nello stesso anno corona il sogno infantile di rivaleggiare con Jean Gabin grazie a Henri Verneuil che lo dirige in “Colpo grosso al casinò”. Poi una lista di film e successi: basti pensare al sodalizio con Jean-Pierre Melville (da “Frank Costello” a “I senza nome”), alla rivalità spettacolare con Belmondo (“Borsalino”), “Il tulipano nero”, “Zorro”, “La prima notte di quiete” di Valerio Zurlini (1972) e “Nouvelle Vague” di Jean-Luc Godard (1990). Una vita tra amori folli, grane legali in vecchiaia con la sua amante/badante Hiromi Rollin, liti tra i figli, passioni pericolose (i cavalli, la boxe, il gioco), rischiose amicizie nella malavita. Dieci anni fa disse: «Ho pensato spesso al suicidio, farlo è un gioco da ragazzi. Il difficile è riflettere per non passare all’azione».

