Il Belgio umilia gli Usa e Trump 

Un’ondata sociale, per infierire sull’America di Trump e l’intervento scomposto della Casa Bianca, che non ha evitato la brutta figura e l’eliminazione alla nazionale Usa, battuta 4-1 dal Belgio ieri notte a Seattle. Donald Trump è entrato in tackle sui Mondiali con il caso Balogun, ma l’intervento non ha aiutato. Anzi, ha causato prima una generale levata di scudi e quindi un’ondata di reazioni soddisfatte per l’eliminazione degli Usa e la conseguente mezza umiliazione. Con l’attaccante “riabilitato” mai pericoloso in campo.

Levata di scudi

Era inevitabile che il primo sberleffo arrivasse dal fronte belga, con la federazione che subito dopo il successo dei Diavoli Rossi ha pubblicato un post eloquente: «Ora ribaltate questo». Ma già in campo Romelu Lukaku, autore del gol del 4-1, aveva esultato con un balletto letto da molti come un’ironica imitazione della “Trump dance”. E mentre anche tra gli americani c’è chi ricorda la maledizione del presidente, che quando interviene – dai New York Knicks a Usa-Belgio – fa perdere gli sportivi per cui tifa, a Bruxelles un gruppo di eurodeputati firma una petizione perché si indaghi su Infantino e le relazioni con il presidente Usa.La presa in giro più virale è quella di Lukaku. L’attaccante del Napoli ha danzato, poi imitato dai compagni, con movenze molto simili a quelle che Trump ha reso famose con la sua “Victory dance”, sulla base musicale di “Ymca” dei Village People. Lukaku non si è espresso al momento per spiegare se tale interpretazione è quella corretta, ma tanto è bastato: il video del suo balletto è divenuto subito virale con milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Fa il paio con il post della federcalcio belga, a sua volta molto piaciuto e rilanciato migliaia e migliaia di volte. «Abbiamo punito la mancanza di rispetto avuta dagli americani», ha detto il portiere Thibaut Courtois.

Gli sfottò

Molti gli sfottò verso gli Usa da parte non solo dei belgi, ma anche quelli “avvelenati” dei tifosi statunitensi che replicano: «Ci avete battuto nel nostro settimo sport», scrive un follower. Il sogno del Team Usa si è infranto tra le polemiche per la revoca della squalifica a Balogun, dopo una telefonata di Trump al presidente Fifa Gianni Infantino: molti tifosi americani sono apparsi imbarazzati. L’eliminazione degli Stati Uniti ha tolto un po’ di peso sportivo alla vicenda, ma in tanti ritengono sia la giusta conclusione. E c’è chi sostiene che il senso di rivalsa abbia dato una marcia in più ai belgi.

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