Il Belgio ne fa due alla Romania: ultimi 90’ decisivi 

Belgio 2

Romania 0

Belgio (4-2-3-1) : Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate (32' st Debast), Tielemans (27' st Mangala), Onana, Doku (27' st Carrasco), De Bruyne, Lukebakio (11' st Trossard), Lukaku. In panchina Kaminski, Sels, Vranckx, De Ketelaere, Bakayoko, Openda, Vermeeren, De Cuyper. All. Tedesco.

Romania (4-1-4-1): Nita, Ratiu (45' st Sorescu), Dragusin, Burca, Ban- cu, M. Marin (23' st Olaru), Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila (23' st Ha- gi), Dragus (36' st Ali- bec). In panchina Moldovan, Tar- novanu, Rus, Nedelcearu, Cicaldau, Pu- scas, Coman, Mogos, Racovitan, Birligea, Sut. All. Iordanescu.

Arbitro : Marciniak (Pol)

Reti : nel pt 2' Tielemans; nel st 35' De Bruyne

Colonia. Era chiamato al riscatto il Belgio, e riscatto è stato: i diavoli rossi battono 2-0 la Romania e si rimettono in corsa per la qualificazione dopo il ko dell'esordio. Ora la situazione nel gruppo E è di assoluta parità, con le quattro squadre (Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina) tutte a tre punti: belgi e rumeni hanno una migliore differenza reti (+1), i secondi prevalgono per il maggior numero di gol fatti, ma restano gli ultimi, decisivi, 90’.

La partita

Hanno deciso il match di Colonia una rete dopo nemmeno due minuti di Tielemans e il raddoppio di De Bruyne a una decina di minuti dal termine. Nel mezzo c'è stato tanto Belgio (compresa una rete di Lukaku annullata per fuorigioco millimetrico, la terza negata dal Var all'attaccante della Roma in questo Europeo). La Romania si è resa pericolosa a tratti ma ha creare rare occasioni da gol.

Con il Belgio obbligato a vincere, il ct Domenico Tedesco fa qualche cambiamento, con Lukebakio preferito a Trossard nel tridente, mentre romeno di Iordanescu rispetto alla sfida con l'Ucraina inserisce Mihaila al posto di Coman in avanti Man e Dragus. Nemmeno due minuti e i “diavoli rossi” passano in vantaggio con Tielemans. Il Belgio domina ma il raddoppio arriva solo al 34’ della ripresa con capitan De Bruyne.

