Il Belgio mette a nudo i limiti degli Azzurri 

ITALIA 0

BELGIO 2

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola (20' st Scalvini), Calafiori, Tonali, Romano (20' st Frattesi), Barella (35' st Doumbia), Cambiaghi (35' st Zoma), P. Esposito (20' st Maldini), Kean. In panchina Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Mandragora, Raspadori, Scamacca. Ct Mancini.

Belgio (4-3-3) : Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Tielemans, Raskin (29' st Lavia), De Bruyne (13' st Vanaken), Moreira (13' st Lukebakio), De Ketelaere (38' st Lukaku), Godts (38' st Fernandez-Pardo). In panchina Vandervoordt, De Busser, Debast, Theate, Keita, Seys, Openda. Ct Van Bommel.

Arbitro : Daniel Siebert (Ger).

Reti : nel pt 20' Godts, nel st 24' Lukebakio.

Note : recupero 1' pt e 3' st. Ammoniti Raskin, Mancini, Lavia, Fernandez-Pardo, Maldini, Moreira, Donnarumma e Lukaku. Spettatori: 47.155.

Roma. Ritorno amaro per Mancini sulla panchina dell'Italia. All'Olimpico con il Belgio per la prima di Nations League finisce 2-0 per gli ospiti. Dai fischi iniziali all'inno belga si finisce con quelli sonori dei tifosi agli azzurri. La svolta non c'è stata. Mancini schiera un 4-3-3 offensivo. Il tridente d'attacco è composto da Kean, Pio Esposito e Cambiaghi.

Subito Romano

A centrocampo il ct schiera subito il rossoblù Romano, al debutto, che forma la cerniera di centrocampo con Tonali e Barrella. In difesa davanti a Donnarumma ci sono Coppola e Mancini centrali con Calafiori a sinistra e Di Lorenzo a destra. Van Bommel oppone una squadra speculare. All’inizio un minuto di silenzio per ricordare Mazzola.

La partita

Al 7’ la partita di accende: prima gli azzurri si vanno vedere in area con un cross basso di Cambiaghi, poi sull'azione successiva i Diavoli Rossi sfiorano la rete con De Ketelaere. Donnarumma salva con un miracolo. La reazione c’è: palla in profondità per Pio Esposito che colpisce il palo ma in fuorigioco. Il Belgio è meglio organizzato e più pericoloso. Al 20' Romano perde palla a centrocampo, De Bruyne lancia Godts che sigla l'1-0. Al 23' doppio miracolo di Donnarumma che para un tiro di De Ketelaere e neutralizza anche Raskin, il più rapido sulla respinta. Il portiere si ripete al 28' su un colpo di testa di Godts. La reazione azzurra non arriva, al contrario dei fischi prima dell’intervallo. Al rientro, al 47', l'Italia va vicina al pari: Kean tira, ma Lammens respinge.

Entra Maldini

Poi Esposito ha una buona chance al 52' ma il Belgio si salva. Al 65' arrivano i cambi: fuori Coppola, Esposito e l'esordiente Romano; dentro Scalvini, Maldini e Frattesi. Kean si sposta al centro dell'attacco. Neanche il tempo di assestarsi che arriva la doccia fredda: Barella regala palla ai belgi che ripartono, Lubebakio si invola e segna il 2-0. Mancini prova a dare una scossa inserendo Doumbia e Zoma al posto di Barella e Cambiaghi. Proprio Doumbia si mette in evidenza con un bel tiro. All'87' è la traversa a negare il gol a Scalvini che spara alto. Poi i fischi.

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