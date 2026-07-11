Il Belgio chiude senza titoli l’epoca della “Generazione d’oro”  

La sconfitta di misura allo scadere con la Spagna è stata il canto del cigno della “Generazione d’oro” del calcio belga, che di ori però non ne ha mai vinti. Thibaut Courtois, costretto da un infortunio a uscire nel secondo tempo, si è comunque detto orgoglioso di averne fatto parte. Era l’ultima occasione per arrivare a un titolo e il portiere del Real Madrid ha dovuto guardare, in lacrime e dalla panchina dopo la sostituzione, l’errore di Lammens sul 2-1 e la fine della carriera mondiale degli altri veterani De Bruyne e Lukaku.

Courtois 34 anni, De Bruyne 35, Lukaku 33. Facevano parte della nidiata di calciatori belgi che ha raggiunto la vetta del ranking Fifa per 4 anni di fila tra il 2018 e il 2021, ma senza raccogliere trofei. Un gruppo di talenti – che includeva anche Eden Hazard, Vincent Kompany e Marouane Fellaini – incapace di imporsi nei momenti decisivi, con il miglior risultato che resta il terzo posto ai Mondiali del 2018.

Il gol di Merino ha segnato una storia fin troppo familiare per il Belgio. Ma Courtois ha voluto sottolineare che più volte, in particolare ai Mondiali 2018 e agli Europei 2021, l’eliminazione è arrivata contro le squadre che poi hanno vinto. «Nei grandi tornei, quasi sempre abbiamo fatto bene», ha detto Courtois. «Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che abbiamo raggiunto. Ovviamente riceviamo molte critiche del tipo “la Generazione d’oro non ha mai vinto niente”. Ma noi siamo il Belgio. Non l’Inghilterra, la Spagna o la Francia. Ci sono giovani che stanno emergendo e diventeranno più forti nei prossimi anni».

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