06 febbraio 2026 alle 00:18

Il belga Pieter Mulier disegnerà Versace 

Il suo nome era nell'aria da dicembre, dopo l'addio di Dario Vitale, il direttore creativo che ha condotto la Medusa solo per una manciata di mesi, giusto il tempo di presentare la collezione primavera estate 2026, e quando Alaïa pochi giorni fa ha comunicato l'uscita di Pieter Mulier, il sospetto si è fatto quasi certezza, confermata adesso da una nota del gruppo Pradae: sarà il talentuoso designer belga il direttore creativo della maison fondata da Gianni Versace.

«Il suo ingresso segna l'inizio di un nuovo capitolo per il marchio», acquisito dal gruppo Prada, in un'operazione da 1,25 miliardi di euro, finalizzata all’inizio dello scorso dicembre. Alla guida del brand, nella veste di presidente esecutivo, Lorenzo Bertelli, già direttore marketing e responsabile della Corporate social responsibility dell’intero gruppo, nonché figlio di Miuccia Prada e di Patrizio Bertelli.

Mulier, 45 anni, laureato in architettura, è stato scoperto professionalmente da Raf Simons, co-direttore creativo di Prada insieme a Miuccia Prada. Il suo ingresso in Versace, per questo, viene visto quasi come un ritorno a casa, nello stesso gruppo di Simons.

