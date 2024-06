Il beach club con i totem di Marras 

Beach club A-Mare, in località Calabona, ha inaugurato la sua attività estiva ospitando un’esposizione artistica ideata da Antonio Marras e curata da Francesca Alfano Miglietti. Sei totem in ceramica invitano gli ospiti “a guardare dentro prospettive alternative e aprire scorsi che riguardano il passato e i ricordi dell’artista algherese”. Venerdì la serata di apertura di uno spazio sugli scogli a sud di Alghero dove la società Bagni del Corallo s.r.l. ha realizzato la piattaforma di legno per ospitare lettini e ombrelloni e altri servizi, in modo da rendere quella parte di costa rocciosa più confortevole. Un progetto contestato dalle associazioni ambientaliste e non solo. La concessione durerà 12 anni, a carattere stagionale. Antonio Marras ha presentato i suoi totem accompagnato da un’eccellenza nel campo: Francesca Alfano Miglietti (FAM), critica d’arte, docente di Teorie e Metodologie del Contemporaneo all’Accademia di Brera.(c.fi.)

