Il Bayesian riportato in superficie dopo 10 mesi 

Palermo. Potrebbe essere vicina la soluzione del mistero dell'affondamento del Bayesian, il veliero del miliardario inglese Myke Lynch colato a picco in una notte di tempesta, nell’agosto scorso, davanti alle coste di Porticello a Palermo. Il relitto, che per 10 mesi è rimasto a 50 metri di profondità, è stato riportato in superficie per essere svuotato, dopo essere stato imbracato.

«La nave sarà mantenuta in posizione elevata mentre i controlli e i preparativi verranno effettuati per il resto del fine settimana», spiegano dalla la Tmc Marine la società che sta coordinando le operazioni di recupero, «in presenza di condizioni favorevoli, l’Hebo Lift 10 partirà dal cantiere domenica verso il porto di Termini Imerese». Lì, dopo l'attracco, verrà sollevato sul lato sinistro dalla gru, alloggiato nella struttura in acciaio appositamente realizzata, attualmente in attesa in banchina. Solo allora i consulenti dei magistrati che indagano sul naufragio costato la vita, oltre che a Lynch e alla figlia Hannah, al presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e alla moglie Judy, al legale Chris Morvillo e alla moglie Neda, al cuoco di bordo Recaldo Thomas, inizieranno gli accertamenti. Dopo la tragedia i magistrati hanno accusato di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante del veliero, il neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith.

Nel corso delle operazioni di recupero, probabilmente ucciso da una esplosione che gli ha scagliato contro un pezzo di lamiera, è morto un sub olandese. Un dramma nel dramma su cui indaga sempre la Procura di Termini Imerese.

