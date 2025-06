Il Bayesian riemerge, ora si cerca la verità 

Palermo. Davanti a una folla di curiosi e a decine di addetti ai lavori, è riemerso dal fondo del mare il Bayesian, il veliero del magnate inglese Mike Lynch colato a picco in pochi minuti, durante una violenta tempesta estiva, il 19 agosto scorso. Un terribile incidente – costato la vita al miliardario, alla figlia Hannah, al presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e alla moglie Judy, al legale Chris Morvillo e alla moglie Neda, e al cuoco di bordo Recaldo Thomas – avvolto ancora da un fitto mistero. Il recupero, una complessa e costosissima operazione coordinata dalla Tmc Marine, potrebbe dare le prime risposte sul naufragio di una imbarcazione ritenuta inaffondabile.

Le operazioni

Sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2, il veliero era stato portato a galla venerdì perché vi fossero inserite altre cime. Ieri mattina lo scafo è stato tirato fuori dall’acqua, a 10 mesi dal tragico naufragio. A bordo di una motovedetta, mentre a terra gli abitanti di Porticello, il paese della costa palermitana davanti al quale si è verificato l’incidente osservavano le operazioni, sul posto sono arrivati il pm Raffaele Cammarano che coordina le indagini e i militari della capitaneria incaricati degli accertamenti.

Dopo la tragedia i magistrati di Termini Imerese iscrissero nel registro degli indagati per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante, il neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith. Per gli inquirenti, dietro l’affondamento ci sarebbero stati una serie di errori umani.

I consulenti

Successivamente, il veliero verrà portato a Termini Imerese dove avranno inizio le operazioni dei consulenti della Procura e di quelli di parte: si tratta dei cosiddetti accertamenti irripetibili, da svolgersi con un incidente probatorio, non ancora pianificati nel dettaglio.

L'albero del Bayesian, alto 72 metri, tra i più grandi al mondo, tagliato nei giorni scorsi a 50 metri di profondità per facilitare il recupero, si trova ancora in fondo al mare e dovrebbe essere tirato su tra stasera e domani mattina, e poi trasferito, come il relitto, nel porto di Termini Imerese.

Durante le operazioni di recupero ha perso la vita un sub olandese, probabilmente colpito da un pezzo dell’imbarcazione che gli è arrivato addosso dopo un’esplosione. Una tragedia nella tragedia su cui è stata aperta un’altra inchiesta.

