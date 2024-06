Il Bayern vuole Calhanoglu, United su Dybala 

Preso Douglas Luiz, ora impegnato in Coppa America con il Brasile, la Juventus cerca un altro rinforzo e punta con decisione sull'altro Thuram, il 23enne Khéphren, nato in Italia a Reggio Emilia e ora al Nizza. Il club francese chiede 25 milioni di euro, ma la Juve punta a pagarne 18, cifra comunque ragguardevole per un calciatore che si svincola a giugno del prossimo anno. Molto più difficile sarà arrivare a Calafiori, perché il patron del Bologna Joey Saputo ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di cedere il suo difensore. Un altro giocatore, giovanissimo, che i bianconeri avrebbero voluto per la Next Gen, il sedicenne Mokio del Gent, ha invece scelto di andare all'Ajax di Farioli, mentre per il 22enne Cardoso, mediano del Betis da tempo monitorato da Giutoli, c'è la concorrenza della Roma.

Operazioni

Perin ha respinto al mittente l'offerta del Fenerbahce e resterà a fare il “dodicesimo”, dietro non più a Szczesny, che andrà all'Al Nassr, ma a Di Gregorio, in arrivo dal Monza, che per sostituirlo pensa a Montipò o Musso. A Milano, sponda nerazzurra, tiene sempre banco la vicenda Calhanoglu, che però, comunque vada, sarà definita a luglio, dopo la fine degli Europei. Inzaghi non vuole che il turco vada via, ma se il Bayern accetta di pagare 70 milioni (l'Inter non farà sconti) il giocatore ha davvero molte chances di partire. Sempre a luglio sarà valida la clausola che permette a Dybala di lasciare la Roma per un club estero dietro il pagamento di soli 12 milioni di euro e, secondo voci che arrivano dall'Inghilterra, il Manchester United sarebbe intenzionato a farsi avanti. Con lo stesso club tratta la Lazio per Greenwood, reduce da una buona stagione (10 gol e 6 assist) al Getafe. La proposta biancoceleste può arrivare, con i bonus, a 20 milioni e Lotito è al lavoro, mentre continua a trattare anche con l'Udinese per Samardzic. È invece stato messo in stand by il discorso con la Salernitana per Dia, anche perché il procuratore di Immobile, Alessandro Moggi, ha ribadito che il suo assistito non intende muoversi da Formello fino alla scadenza del contratto, nel giugno del 2026. In tema di attaccanti, Lukaku è sempre l'obiettivo del Napoli in caso di partenza di Osimhen, mentre Pinamonti piace al neopromosso Parma. Invece Pavlidis dell'Az Alkmaar, che era seguito da Fiorentina, Roma e Milan è sul punto di firmare per il Benfica.

