Il Bayern Monaco sonda Calhanoglu Belotti al Como 

Impegnata agli Europei contro il Portogallo, la Turchia ha in Calhanoglu il proprio faro in campo e dalla Germania arriva la notizia di un deciso interessamento del Bayern Monaco per l’interista, che però viene ritenuto incedibile, almeno per ora, dal club nerazzurro. Intanto i tedeschi acquistano Olise, 22enne esterno d’attacco francese messosi in evidenza in questa stagione nel Crystal Palace.

La Juventus ha praticamente definito con l’Aston Villa la questione Douglas Luiz (al club di Birmingham andranno Iling-Junior e Barrenechea) e ora cercherà di definire la questione Calafiori con il Bologna, perché il nuovo tecnico Thiago Motta insiste per averlo. Così il ds Giuntoli cerca di andare incontro alle richieste degli emiliani e la soluzione potrebbe essere Kean, un nome gradito al neo-allenatore dei rossoblù Vincenzo Italiano, e anche il giocatore gradirebbe la destinazione. Ma l’affare rimane complicato perché il Basilea detiene il 50 per cento sulla rivendita del difensore centrale azzurro.

Il club bianconero starebbe provando a inserire nella trattativa anche Nicolussi Caviglia, mentre in entrata per il centrocampo Khephren Thuram rimane il preferito se Rabiot dovesse salutare. La Fiorentina è al lavoro per soddisfare le richieste di Raffaele Palladino, che gradirebbe lavorare con Gaetano, rientrato al Napoli dopo il prestito al Cagliari, e studia cosa fare con Ikoné, cercato da due club del Qatar, l’Al Duhail e l’Al Arabi in cui gioca Marco Verratti. La dirigenza viola sta cercando di chiudere anche per Zaniolo, ma per l’ex romanista sembra arrivata prima l’Atalanta. Il ds dei toscani Pradè ha messo gli occhi anche sul talento svedese 16enne Bozicevic dell’If Varnamo. Il Como ha convinto Belotti (alla Roma dovrebbero andare 5 milioni) e lavora per prendere Candreva dalla Salernitana. Per l’attacco c’è sempre l’ipotesi Sanchez, che però potrebbe scegliere di tornare all’Udinese.

La Roma cerca rinforzi per il reparto offensivo. Si parla di Minteh, 20 anni a luglio, nazionale del Gambia, in prestito al Feyenoord dove ha collezionato 11 gol e 6 assist in 37 presenze. C’è la concorrenza del Marsiglia. Intanto sembra che il capitano Pellegrini abbia rifiutato una faraonica offerta dall’Al Nassr saudita (dove andrà lo juventino Szczesny). Come secondo portiere potrebbe arrivare Bodart dallo Standard Liegi.

