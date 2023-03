Il Bayern ha esonerato Nagelsmann 

Un fulmine a ciel sereno, inatteso quanto spettacolare: il Bayern ha deciso di esonerare il tecnico Julian Nagelsmann per affidare la squadra, in corsa per la Bundesliga, la Champions League e la Coppa di Germania, a Thomas Tuchel che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e che lunedì dirigerà il primo allenamento. «Eravamo convinti che avremmo lavorato con lui a lungo e questo era l'obiettivo - le parole dell'ad del Bayern Oliver Kahn - Julian condivide la nostra aspirazione a giocare un calcio attraente e di successo. Ma ora siamo giunti alla conclusione che la qualità della nostra squadra - nonostante il titolo di Bundesliga lo scorso anno - è venuta alla ribalta sempre meno spesso», ha aggiunto Kahn che ha ringraziato Nagersmann e il suo staff. Dello stesso tenore le parole del ds bavarese Hasan Salihamidžić: «Questa è stata la decisione più difficile del mio periodo al Bayern Monaco».

Sui motivi del divorzio ci sarebbero stati anche problemi con lo spogliatoio. Tanto che la Süddeutsche Zeitung ha spiegato che l'esonero di Nagelsmann "è frutto di un graduale processo di alienazione”. A far crollare le quotazioni di Nagelsmann, oltre il sorpasso in vetta del Borussia Dortmund, i rapporti difficili con lo spogliatoio. Non sono state gradite alcune sue uscite ubbliche e non sono mancate le critiche dei giocatori nei suoi confronti. Tra i motivi dell'addio di Lewandowski al termine della passata stagione ci sarebbe proprio il rapporto non idilliaco col tecnico.

